Están dando 'caló' con......el maridaje

¿que usted no marida? ¿No acompaña las ostras con champán y la carne con Rioja? Claro. Debe ser eso: que maridaje rima con malaje. Y como malaje van a verle si es capaz de cometer el sacrilegio de comerse un entrecot con un Puleva de vainilla o una dorada a la espalda con un Bitter Kas en lugar de un fresquito vino blanco. ¿Que no le gusta a usted el vino blanco? ¿Y qué importa? Piense en las apariencias. O en la cara que pone un camarero cuando la comida que el cliente pide no armoniza con la bebida. Y además, sin maridaje la cuenta no es tan jugosa. En el vino se la cuelan doblada, pero no importa. Ante todo debe usted quedar como un moderno. Hay camareros que le miran como a un cateto, aunque ellos luego en sus casas maridan los Phoskitos con vino de guisar.

Ahora bien, si quiere sumarse a la moda del maridaje, debe hacer un máster en Harvard. Hay subdivisiones, oiga. Le recomiendo llevar al restaurante una lista con todas las combinaciones posibles. Cual Van Gaal con su pizarra. Sepa que dentro de los vinos tintos, los jóvenes acompañan bien a ternera y ave y los crianza o gran reserva, a los guisos, estofados y legumbres. Que los vinos blancos secos ligeros maridan con el marisco y los secos (a secas) con los pescados en general. Todo un mundo. Si ya quiere usted quedar bien, pero bien, como una persona que está a la última moda porque ha leído este artículo o se lo ha dicho su cuñada que lo ha visto en el Cosmopolitan, llame al camarero con gesto en modo rollazo gordo y pídale un vino para acompañar al postre. ¡Ojo! Un postre dulce, elaborado. Tarta, por ejemplo. O semiesferas de mousse de crema catalana con corazón de chocolate y glaseado de chupa chup Kojak. No vaya a pedir un Pedro Ximénez para acompañar a una mondarina o a un yogur de pera. ¡Error!

Si con estas recomendaciones no se queda usted conforme,o si no le entran los vinos, haga lo que hacen muchos: pida siempre cerveza, que combina con todo, como Sergio Busquets. Cerveza con la carne, el pescado, la verdura, los turbantes de lenguado, la quinoa con chícharos, la fabada, las papas con chocos o el carpaccio de cigalas sobre fondo marino de verdín Osborne regado con calichas de la fachada del Club Caleta. No falla.

Sin maridaje se pierden sensaciones agradables en la boca. ¿Qué paladar no está acostumbrado al maridaje? Ome, por favó. Esa manzanilla con ese jamón con más jotas que la Comunidad de Aragón. ¿Dónde se ha visto comer jamón con Coca Cola Zero? ¡Eso es tirar el jamón!, ¡démelo a mí!