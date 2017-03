Una cuestión de ciudad

Hay asuntos que traspasan la frontera de lo puramente cofrade para terminar afectando de una u otra forma a toda una ciudad. Y una noticia como la suspensión de la salida de una cofradía dos semanas antes de Semana Santa lo es; o lo está siendo. El anuncio que la hermandad del Perdón hizo público el pasado martes ha provocado todo tipo de reacciones. Pero entre todas ellas -la mayoría limitadas a personas, cofrades o no, que expresan su opinión sobre esta cuestión- destaca la del alcalde de la ciudad, José María González (de Podemos). Ya el mismo martes, González lamentó en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, que la cofradía suspendiera su salida procesional. "Pierde la Madrugada y pierde la ciudad", afirmó entonces el alcalde. Y estas últimas palabras han provocado su preocupación por intentar buscar una solución.

El mismo martes, González inició los contactos a tres bandas para mostrar su disposición a dar una solución al conflicto generado de forma que finalmente la cofradía de Santa Cruz esté esta Semana Santa en la calle. La primera intención, según ha podido saber este periódico, era una reunión entre Consejo, cofradía y él para analizar la situación generada y ver posibilidades. Pero ante la imposibilidad del encuentro por motivos de agenda, González sí se reunió el miércoles con el hermano mayor del Perdón y estableció contacto telefónico con el presidente del Consejo, Martín José García.

En ambos casos, el alcalde ha transmitido su preocupación por la ausencia de la cofradía en la calle la próxima Madrugada, ofreciéndose a buscar una solución. Todo ello desde el máximo respeto a las decisiones que ambas partes han tomado, tal y como ya indicó en la atención a los periodistas el pasado martes.

Fuentes cercanas a González trasladan que la preocupación responde a varios motivos; en primer lugar, a lo que supone la ausencia del Perdón para los hermanos, devotos y creyentes en general. En segundo lugar, lo que la no salida supone para la Semana Santa de Cádiz. Y tercero lo que puede también repercutir en otros aspectos importantes para la ciudad como son el Turismo o la hostelería.

Asimismo, en la mañana de ayer mantuvo una conversación telefónica con el obispo, Rafael Zornoza -que hasta ayer se encontraba de visita en Ceuta-, al que trasladó también su preocupación por la situación generada, pidiéndole su mediación si fuera posible.

No esconde el círculo cercano a González que el deseo es que la decisión tomada por el Perdón pueda ser reversible y que finalmente la cofradía pueda procesionar. Por ello, consciente de que poco más puede hacer el alcalde de la ciudad en una situación así, ha dejado patente su ofrecimiento a colaborar y su disposición si lo consideran la cofradía o el Consejo. "No se resigna a que la Semana Santa y la Madrugada de Cádiz no vayan a contar en sus calles con el cortejo de una cofradía tan arraigada como la del Perdón", indican las fuentes consultadas.

La decisión de la junta de gobierno del Perdón de no realizar este año la estación de penitencia, respaldada por el cabildo de hermanos, ha pasado por tanto a ser una cuestión de ciudad. Tanto, que de manera paralela al alcalde, también se están haciendo gestiones por parte de la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, y varios concejales del grupo municipal del PP, con el objetivo igualmente de que se reconduzca la situación y la cofradía de la Madrugada salga.

¿Conseguirán las autoridades y representaciones civiles lo que no se ha conseguido en el plano estrictamente cofradiero?