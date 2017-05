A cuerpo de rey

La sangre siempre deja rastro. El dinero también. No tan escandaloso quizás, pero igual de efectivo para que la Policía encuentre ese hilo del que poder ir tirando hasta llegar a la madeja. Igual por eso es tan complicado dar el golpe perfecto. Los presuntos autores del robo de los 300 kilos de droga del búnker de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz, la mayor parte cocaína, lo saben ahora, cuando llevan una semana a la sombra, pero antes cayeron en la tentación del carpe diem, el tempus fugit, las mujeres jóvenes, bonitas y caras, las fiestas con champán francés y whisky mayor de edad a bordo de un yate fondeado en las aguas de la Bahía de Cádiz. "Llevaban un altísimo tren de vida y eso ha sido clave para poder dar con ellos", comentaban a este diario fuentes de la máxima solvencia apenas unas horas después de su detención.

El estallido de la operación los cogió de improviso. Durante casi un año un pequeño grupo de la UDEV, hombres seleccionados por su capacidad de sacrificio y experiencia, montaron un dispositivo sigiloso que dio sus frutos el pasado jueves 4 de mayo. Cuatro años y medio después del robo en el búnker los presuntos autores vivían con el temor a la patada en la puerta, a los gritos de ¡Al suelo, Policía!, pero también tenían otras preocupaciones.

Pedro Periñán y Jacobo Millán, los dos arrestados en Chiclana, habían invertido en negocios tras el golpe. Pedro había abierto en su ciudad natal una tienda de telefonía móvil y en la playa de La Barrosa un coqueto lounge bar llamado Bubble's. En sus redes sociales todavía pueden verse anuncios y fotos de actos tomadas en su local y en su flamante barco, el Zuli, donde invitaba a sus amigos a fiestas interminables y a jornadas de pesca, una de sus grandes aficiones. En Chiclana se cuenta que su alto nivel de vida despertó sospechas rápidamente. Pedro, 34 años, sin antecedentes penales, resultó una pieza clave en el robo porque conocía las instalaciones del depósito de Subdelegación como la palma de su mano. No en vano trabajaba para la empresa que se dedicaba a transportar la droga incautada en la provincia a otro lugar de España para su destrucción. Tras el golpe, sin embargo, dejó su puesto de trabajo y se convirtió en empresario, se compró un barco de 11 metros de eslora, comenzó a viajar a Marbella, pagaba copas, chicas, drogas a sus amigos. El periódico El Español ha llegado a hablar con uno de ellos, que afirma sin tapujos que en las fiestas del Perico, como la propia Policía lo llama, "no faltaban la coca, las putas, el alcohol y la comida". Perico está separado, al igual que Jacobo. El segundo miembro de la banda.Jacobo Millán, el otro detenido en Chiclana, nació en Madrid en 1978. En su caso sí que le constan antecedentes penales por varios robos mediante la técnica del butrón, la misma que se utilizó en Cádiz. Según han contado a este diario era una persona muy conocida en los ambientes deportivos de Chiclana, donde se trasladó tras el robo del búnker. También separado, al igual que Pedro, su ex mujer fue detenida por la Policía en el transcurso de la operación, aunque finalmente fue puesta en libertad con cargos por la jueza que lleva el caso, ya que, aunque presuntamente no intervino, sí que podría tener constancia de la procedencia del dinero que su marido manejaba a manos llenas. Jacobo, buena planta, mucha labia, pelo engominado hacia atrás y bien maqueado siempre, montó en el polígono El Torno un club de pádel que está abierto desde 2014. Los investigadores de la Policía piensan que Jacobo utilizó su negocio para blanquear dinero procedente del narcotráfico. En Chiclana Jacobo contó que había heredado una suma de dinero muy importante después de que su padre vendiera una empresa de cemento en Madrid. Incluso organizó torneos con presencia de jugadores del circuito mundial a los que pagaba miles de euros con el fin de dar a conocer sus instalaciones.El tercero de los detenidos fue atrapado por los agentes de la UDEV en Madrid, donde regentaba una empresa dedicada a la venta de automóviles. Sergio Iglesias Garriga, de 43 años, fue el primero en caer, días antes de que lo hicieran sus supuestos compinches. En este caso no sólo tenía antecedentes sino que incluso en su juventud había llegado a cumplir una condena por narcotráfico tras sus primeros coqueteos con la vida en la frontera.Los agentes de la UDEV de la Comisaría Provincial de Cádiz, que han sido quienes han llevado a cabo esta investigación en solitario, fueron a por él después de recabar todas las pruebas posibles. La investigación considera que Sergio fue quien se puso en contacto con bandas de distribución de cocaína tras el golpe. No obstante, hay quien piensa que el robo en el búnker, casi de película por otra parte, tendría que contar de antemano con un comprador para tantos kilos de cocaína. Este diario ya adelantó en su edición del martes que Jacobo Millán era uno de los detenidos, así como apuntó que la cocaína viajó al poco de ser robada en dirección a Escocia vía marítima. Salió del puerto de Cádiz en un barco mercante en dirección a las islas británicas, y desde allí también parte de ella debía acabar en Holanda vendida a un precio muy superior al que se paga en el Sur de Europa.La investigación continúa abierta y marcha por buen camino, por lo que no se descarta que hayan más personas implicadas en un suceso que ha traído en jaque a la Policía Nacional durante casi cinco años y que incluso ha provocado el traslado del depósito de drogas a la propia sede de la Subdelegación de Gobierno, a lo que antes fue la cámara acorazada del Banco de España.