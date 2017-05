Los cuarteteros con sangre genovesa

La Asociación de Reyes Magos de Cádiz se va a poner en contacto con los padres o tutores legales de los niños a los que se repartió juguetes en la campaña de Navidad para informarles de que este verano, de forma extraordinaria, van a poder disfrutar gratis de un campamento del 4 al 10 de agosto en la Hacienda Barriche de Alcalá de los Gazules. Podrán participar los pequeños que a fecha de 31 de diciembre tuviesen diez años cumplidos. Padres y tutores recibirán además un impreso de reserva de plaza que tendrán que remitir a la sede de Reyes Magos, Manuel Rancés número 15, bajo, o bien entregándola personalmente los lunes y miércoles de 18.30 a 22.00 horas. El criterio de admisión, debido a la limitación de plazas, será el que ha seguido la delegación de Asuntos Sociales al elaborar la lista de beneficiarios de los juguetes las pasadas navidades. El plazo para entregar la solicitud acaba el 21 de mayo.

Ha cerrado otro negocio hostelero en la ciudad: la cafetería de la plaza de San Severiano, en tiempos gestionada por el grupo La Gloria y hasta su cierre por un particular. Muy cerca cerró hace unos meses la cafetería Miami. Son malos tiempos para las cafeterías en una ciudad precisamente no sobrada de este tipo de negocio.

La Viña perdía el jueves a un querido vecino, Antonio Rojas ' El Mijita', un personaje que vivía en el número 19 de la calle La Palma y que se distinguía por ser muy servicial con todo el mundo, principalmente con los bares de la zona. Su muerte, repentina, ha causado pena y sorpresa en el barrio. El viernes se celebró su funeral en el Tanatorio Servisa. Descanse en paz.

Unos cierran, otros abren. El empresario copistero Carmelo García acaba de inaugurar en la calle San Rafael una lavandería autoservicio de la firma Wasandrai, que ya tiene dos negocios iguales en la avenida Marconi y en la confluencia de las calles Trille y Medina Sidonia. Igualmente ha abierto hace escasas fechas en la esquina de la calle Fernández Ballesteros con Amílcar Barca un nuevo 100 Montaditos, de la cadena de restauración de origen onubense perteneciente al grupo español Restalia. Se une así a los que mantiene en la plaza de la Catedral y El Corte Inglés. Sin embargo, es el cuarto que abre en la capital gaditana, ya que cerró uno en la Glorieta Ingeniero la Cierva junto al Paseo Marítimo.

El nombre del coro carnavalesco con autoría de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa', Tino Tovar y Antonio Procopio, con dirección de Fran Oliveros y representación legal de Fernando de la Flor se llamará 'Tiempos modernos'. El proyecto se encuentra en fase de probar voces e instrumentos para incorporarlos al coro que estará en el Carnaval de Cádiz 2018.

La prestigiosa Sala Galileo Galilei de Madrid sigue apostando por el tirón del Carnaval de Cádiz. Ayer por la tarde estaba allí prevista la actuación de la chirigota callejera conocida como 'Los del perchero', una de las más ingeniosas y más seguidas en el Carnaval de la calle. El próximo viernes 12, a las 00.30 horas, será el turno del cuarteto de Ángel Gago 'Lo que el viento se llevó'. Pronto, los días 3y 4 de junio en el Teatro Municipal de Coslada (Madrid), actuarán la comparsa 'Los peregrinos' y la chirigota 'No valemo un duro'.

Artistas, sí. Ahora que se habla mucho de las agrupaciones que cantan fuera de Cádiz, ¿qué les van a contar a Pepe y a Paco? Los Scapachini, de la calle Libertad. Descendientes de comerciantes genoveses de cuando la ciudad fue próspera. Hermanos que han dado gloria al Carnaval y han llevado a su ciudad por toda España. "Llegamos a estar 40 días seguidos en el tablao Torres Bermejas de Madrid y un mes en el tablao La Trocha de Sevilla", apunta Paco. Porque aparte de su época dorada con el Peña, el Masa y Manuel Rosales 'Agüillo', ambos, sin coincidir, formaron parte del amplio grupo de 'Los ye-yés gaditanos'. "Yo he cantado con Johnny Hallyday y Louis Armstrong", asegura Pepe. Paco enseña una foto que guarda su móvil donde aparece actuando en el Teatro Chino de Manolita Chen, ambulante por todo el país. "Hemos sido artistas, hemos llegado a vivir de eso, pero nunca hemos presumido", destaca Paco.

A pesar de participar en otras modalidades y hacerlo por separado en algunos cuartetos, estos hermanos que comparten a 'El Carota' como ídolo, se hicieron inseparables justamente para alcanzar las mayores de sus glorias, con El Peña y El Masa, y Manuel Rosales 'Agüillo' de autor. Primero en 1973 con 'Don Mendo y sus mendas lerendas', la primera vez que Cádiz disfrutó del cuarteto de oro. La unión de los cuatro se interrumpió hasta regresar a lo grande en una trilogía para el recuerdo: 'Grandes relatos', 'La boda del siglo' y 'Dallas'. "Ganamos dinero para habernos comprado dos pisos, pero nos lo gastamos todo", apunta Pepe. Paco recuerda que una noche de Año Nuevo hicieron cinco pases en Sevilla "y llegamos a repartir más de 800.000 pesetas de entonces".

Dicen que no se han reído más en sus vidas que con El Peña y El Masa. Nunca les importó estar en segundo plano porque era conscientes de la dimensión artística de sus compañeros. Los Scapachini centraban y Peña y Masa remataban. "Cada uno tenía su función, como en un equipo, eso lo entendíamos. Lo que no me gusta es que cuando hablan ahora del cuarteto del Peña y el Masa no nos nombren", lamenta Paco.

Cuestión de generaciones. Los Scapachini ven el cuarteto de ahora "a la baja". No les gusta que unos lleven guitarras y otros nos lleven los palos. Ni el "abuso de los monólogos" o "tanta carrera por el escenario". Y echan de menos buenos estribillos, que "no se cuidan como antes".

Paco tiene una espina clavada. Con 32 años de Concurso no entiende cómo no le han dado ya el Antifaz de Oro. "Mi hermano, yo, el Peña, El Masa, los Catalanes, El Purri... hemos hecho mucho por el Carnaval y hemos llevado a Cádiz por todas partes, pero eso parece que no cuenta, sólo haber ido a muchas finales aunque no hayas cantado un duro". Lo dice quien fue capaz de hacer un romancero con este nombre: 'Jhonny Walker vino de Escocia y se encontró al Tío Pepe en la calle Plocia'. Para morir.