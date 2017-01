La cuadratura del euro

El calendario tachó ayer otro día 20, y al igual que en los meses anteriores la mesa para la enajenación de la tribuna del estadio Ramón de Carranza no se reunió porque no había ninguna oferta que analizar (como así lo anunció el responsable de Economía, David Navarro). Pese a los 'novios' que desde el gobierno municipal se han señalado en varias ocasiones que existen en torno a este módulo destinado a equipamiento hotelero, no termina de materializarse ninguna oferta a la que adjudicar el espacio. Y más allá de la demora en una operación económica de calado, el retraso en la venta del módulo de la Tribuna incide directamente sobre el presupuesto municipal; sobre el de 2016 y sobre el de 2017, que desde el pasado día 1 y hasta que se presente alguna propuesta está prorrogado.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior". En base a esto, desde el 1 de enero quedó prorrogado el presupuesto de 2016 -con las modificaciones que a última hora logró incorporar el equipo de gobierno-, hasta que se presente y apruebe un nuevo documento económico (algo que el propio alcalde anunció a finales del pasado año que querían presentar durante el primer trimestre de este 2017 para que el Pleno comience a trabajarlo en busca del necesario consenso para su aprobación definitiva).

La prórroga del presupuesto debe hacerse con los ajustes de las partidas

El presupuesto prorrogado presentó a 31 de diciembre una merma bastante importante en el capítulo de ingresos, puesto que a los 9,8 millones que el equipo de gobierno esperaba sacar en 2016 por la venta de la tribuna del Carranza hay que sumar como ingresos no recibidos otros 8 millones que se esperaban recibir de la Junta de Andalucía.

A tenor de esto, la oposición ha mostrado su preocupación por el previsible descuadre económico del ejercicio de 2016, así como el estado presupuestario del año recién comenzado.

Ya el Partido Socialista preguntó a principios de año por las retenciones de gastos que derivarían de la no venta del Carranza, así como el detalle de las partidas que se verían afectadas ante la ausencia de esos casi 18 millones de euros que tenía previsto recibir el Ayuntamiento y que no obtuvo a lo largo del año.

Ahora, es el Partido Popular quien ha elevado sus dudas y preocupaciones en torno a este asunto a la Intervención Municipal. En este caso, se ha solicitado información sobre "la situación en la que se sustenta dicha prórroga con las vicisitudes de la actual situación económica al no haberse ingresado partidas en el año 2016 por más de 18 millones de euros".

En este punto, conviene señalar que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que si bien la prórroga del presupuesto es automática el 1 de enero si no se ha aprobado previamente el nuevo documento, esa prórroga deberá estar sujeta a las limitaciones impuestas por aquellas partidas (de ingresos o de gastos) que se limitaran al ejercicio anterior. Una prórroga realista, se podría decir. Y es que, por ejemplo, el gasto concreto de una obra que se fuera a realizar y se haya realizado en 2016 no puede repetirse en 2017, porque esa obra ya estará hecha; y del mismo modo, un ingreso por un concepto puntual de 2016, no podrá prorrogarse al año siguiente porque no se podrá repetir.

Precisamente aquí radica otra de las dudas o preocupaciones: ¿en qué situación quedan esos 9,8 millones de euros de ingresos por la venta de la tribuna del Carranza que estaban previstos para 2016 pero que tras no conseguirse se sigue anunciando para próximas fechas?

"Entiendo que hay que hacer un ajuste tremendo, y dar cuenta del mismo al Pleno municipal y a Hacienda", afirma el concejal del PP José Blas Fernández, que se muestra a la espera de conocer "qué partidas son eliminadas" para compensar el presupuesto prorrogado. Todo ello lleva al anterior responsable de la Hacienda municipal a considerar la situación de "descalabro" y "auténtica vergüenza política". "Ni un pueblo de Tanzania hace un presupuesto tan malo; además a sabiendas, lo cual es muy grave", concluye Fernández.