Un crucero educativo llegado del nuevo mundo

Este sábado por la mañana abandonará la dársena comercial del puerto de Cádiz el buque 'State of Maine' después de una estancia de dos días. Su apariencia no revela que en su interior viajan centenares de cadetes americanos. Se trata de un buque escuela que relizó este jueves una escala de dos días de descanso antes de poner su proa rumbo a Rotterdam. La duración total de este crucero educativo será de 70 días. Son los estudiantes de primer año los que viajan a bordo del 'State of Maine', con base en Nueva York. En años posteriores son destinados a buques mercantes repartidos por todo el mundo para mejorar y perfeccionar su formación marítima. Todo el recorrido de este crucero universitario se puede seguir a través de mainemaritime.edu/streaming.