Las croquetas del pregonero

Hay algo que no puede faltar en una reunión cofrade: un buen plato de croquetas. Y croquetas es lo que hubo el lunes en casa del pregonero de la Semana Santa. Juan Mera abrió las puertas de su domicilio particular para recibir la visita de representantes de la Iglesia y de las cofradías; un gesto que el propio pregonero ha querido tener este año "para corresponder esas visitas institucionales que a lo largo de estos últimos meses he cursado".

Faltó el Ayuntamiento, excusado el alcalde por el reciente fallecimiento de su padre y ausente cualquier otro miembro del equipo de gobierno que declinó acudir a este encuentro con el pregonero. Y faltó también el obispo, igualmente invitado pero que envió en su lugar al delegado episcopal de Hermandades, Juan Enrique Sánchez. Junto a él, estuvo el director del Secretariado de Hermandades, Alfonso Caravaca; el secretario, Emilio Bienvenido; el presidente del Consejo, Martín José García, con varios cargos de su permanente (el vicepresidente, Juan Carlos Jurado; el secretario, Antonio Gallarín; el tesorero, Juan José Pereira; o el asesor jurídico Rafael Guerrero). También acudieron a la cita los hermanos mayores de Sanidad, Manuel Ruiz de Quintanilla; Humildad, David García; y Santa Caridad, Juan Antonio García; y los cofrades Ildefonso Herrera, David de la Fuente, Francisco Molina, Juan Manzorro o Jesús Devesa (que será la persona que presente a Mera en el atril del Falla el Domingo de Pasión).

A la recepción del pregonero no acudieron ni el alcalde ni el obispo, que estaban invitados

"Ha sido un contacto muy bueno, un acercamiento muy cómodo al pregón. Un buen momento para hacer balance de la experiencia que he acumulado en estos meses y para unirnos todos en torno a la figura del pregonero", expresaba Juan Mera, que con esta reunión convocada en su domicilio -es la primera vez que un pregonero organiza un acto de este tipo- acorta un poco más la espera hasta el 2 de abril en que pronunciará en el Falla el anuncio de la Semana Santa 2017.

No será el del lunes el único acto íntimo que protagonizará el pregonero. Precisamente anoche tenía previsto realizar una lectura íntima de su texto ante gente muy allegada que invitó en una especie de ceremonia que también ha querido instaurar Mera, muy preocupado en seguir dando mayor actividad y presencia a la figura del pregonero en el seno de las cofradías de la ciudad.

Esa actividad va llegando a su fin, aunque Mera indica que los próximos días serán "muy intensos", con numerosos actos a los que acudir tanto de hermandades como de grupos de amigos. Se acerca el momento de saber cómo es el pregón de Juan Mera; y en sus vísperas, algunos sí saben cómo son sus croquetas...