Las cortinas de Pablo Fernández-Pujol

Hasta el 4 de marzo se puede visitar en el patio central del Museo Provincial de Cádiz, en la plaza de Mina, la exposición Behind the Curtain (Detrás de la cortina), original del artista gaditano Pablo Fernández-Pujol y que está formada por una veintena de acuarelas sobre papel, la mayoría de gran formato, en la que el artista dibuja un conjunto de cortinas diferentes tonalidades, pliegues y caídas. La muestra se completa con un vídeo y una vídeo instalación.

Behind the Curtainplantea mediante la metáfora artística un espacio común indeterminado donde cada espectador decide qué ocurre y qué hay detrás de cada tela, pudiendo así mismo posicionarse delante o detrás de la obra. En este proyecto lo no pintado cobra la misma relevancia que el soporte pictórico proponiendo así infinitas interpretaciones.