El convenio con la UCA no convence a Ganar Cadiz

Nada más conocerse la pasada semana el acuerdo al que habían llegado el rector de la Universidad y el alcalde de la ciudad para la cesión, uso y permuta de espacios entre ambas entidades con el objetivo de potenciar el frente universitario desde Valcárcel a la Alameda, los socios de gobierno de Podemos ya se desmarcaron de tal acuerdo, mostrando sus dudas y criticando la falta de conocimiento de esta cuestión. Varios días después, Ganar Cádiz en Común se ha reafirmado en esas dudas y ha puesto sobre la mesa una serie de consideraciones al respecto, en un comunicado emitido en el día de ayer, tras la asamblea celebrada el lunes.

Una de esas consideraciones es la premisa de que "tiene que garantizarse que el carácter museístico del Reina Sofía no se pierda", por lo que piden que ese plan se detalle y se proteja. "El Reina Sofía es un edificio de alto valor patrimonial y con un carácter expositivo, que debe ser referencia turística. En esta línea sería esencial garantizar el espacio expositivo y la visita al público del propio palacio. Saber si se va a garantizar la apertura al público durante todo el día, quién va a encargarse de apertura y cierre, seguridad y limpieza y del coste de dichos servicios", explican desde Ganar Cádiz. "En todo caso, no es lógico que sea eminentemente un edificio de oficinas para el disfrute de unos pocos, los que trabajen allí", llegan a apuntar.

No ven "lógico" que el Reina Sofía "sea eminentemente un edificio de oficinas""Nuestro interés es planificar y programar, no improvisar", dicen desde Ganar Cádiz

La formación de izquierdas que en la actualidad gestiona las áreas de Urbanismo y Cultura -entre otras- ha puesto de manifiesto las incógnitas que entienden quedan pendientes de resolución en el convenio anunciado, "para que sea con buen término y resulte beneficioso, porque de convenios cargados con buenas intenciones truncadas está lleno el cajón". Una de esas incógnitas es la valoración económica que se ha hecho de la operación (que determina que la permuta del Reina Sofía y el actual rectorado de la calle Ancha se compensa por parte de la Universidad con el pago de un millón de euros al Ayuntamiento) y que a juicio de Ganar Cádiz "están pendientes de que se confirmen definitivamente", apuntando además que si el edificio de Ancha se adapta como espacio cultural "hay que analizar cuánto costaría, incluyendo traslados y obras, y dotarlo en el presupuesto municipal de 2018; y después de esto, cómo se gestionaría, qué servicios incluiría y qué personal sería necesario".

Además de la actual sede del rectorado, la permuta de edificios obligaría a trasladar parte de las exposiciones del Reina Sofía a la Casa de Iberoamérica. Por ello, Ganar Cádiz plantea el inicio de la liquidación de la empresa municipal Cádiz 2012, "y por tanto ver cómo hacerlo y en qué plazos".

Otro escenario que entra en el acuerdo entre UCA y Ayuntamiento y sobre el que se han pronunciado los socios de gobierno de Podemos es la pérgola de Santa Bárbara, cuya cesión "debe quedar también recogida en el convenio", algo que por el momento no ocurre en el documento redactado por ambas instituciones.

Y afea Ganar Cádiz que el Plan Director de Cultura que se ha elaborado "no se ha tenido en consideración a la hora de elaborar la propuesta". "Nuestro interés siempre es planificar y programar, no improvisar", llega a recriminar Ganar Cádiz, que también reclama que la ciudad ya cuenta con ese cinturón universitario del que tanto se viene hablando desde la pasada semana. "La colaboración con la UCA en el ECCO, por ejemplo, es una realidad desde hace tiempo. Claro que hay que defender la idea de extender el cordón universitario, pero sin menoscabo al cordón cultural ya que ambos no se restan, se suman y se complementan. La apertura de los espacios a la Universidad y la coordinación están siendo buenas y así seguirá siendo", afirma Ganar Cádiz.

"En definitiva, estas y otras cuestiones son las que nos han llevado a pararnos para recabar datos, detalles y pensar para actuar correctamente en un tema tan complejo y delicado. O como mínimo para negociarlo bien y que no queden detalles sueltos que posteriormente impidan la puesta en marcha de todo lo recogido en el papel", concluye la formación política, que ya en su programa electoral planteaba la creación de un consorcio entre el Ayuntamiento y la Universidad "superando la política de convenios entre las instituciones".