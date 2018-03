"El consejo que me ha dado Teófila Martínez es que sea yo mismo"

El día después de ser nombrado candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, el teléfono de Juan José Ortiz amaneció con 451 mensajes nuevos. Fue una noche intensa, en la que le costó conciliar el sueño, y que parió un día lleno de emociones, de ajetreo, el primero de una carrera de larga distancia cuya meta casi que se empieza a vislumbrar a lo lejos, en lo alto de una cima aún oculta entre las brumas de la indecisión.

En medio de varias reuniones el alcaldable popular tuvo un hueco para visitar la redacción de Diario de Cádiz y relatar sus primeras impresiones tras el nombramiento, intuido hace días, confirmado el jueves. Juancho reconocía que la situación le había "desbordado" un poco. "He recibido muchísimas muestras de apoyo y me he sentido muy arropado tanto a nivel de partido como de amigos o la propia familia. He pasado la mañana devolviendo llamadas y mensajes y reunido con el equipo de comunicación, y con algún compañero, más para ir programando y definiendo cuál va a ser la agenda de estas semanas. Pero básicamente, con muchas ganas, motivado e ilusionado".

Al preguntarle cómo ha sido el proceso selectivo, Ortiz tira de memoria. "Para la elección había una terna. Se ha trabajado mucho, se ha consensuado, se ha hablado con gente, tanto del partido como de fuera. En definitiva se ha ido viendo un poco quién podría tener la capacidad, y estaría dispuesto, para ser candidato. Detrás de esta decisión ha habido siempre un trabajo muy pensado con todo el aparato del partido", indicó.

Juan José Ortiz comenzó su andadura política en 2003. Ayer reconocía que en aquel momento no se le pasó por la cabeza ser el sustituto de Teófila Martínez como cabeza de lista de la ciudad. "Sinceramente, ni por asomo podía pensar esto. No quiero ser pretencioso, no es mi estilo. No podía imaginarme que el futuro me iba a deparar la posibilidad de coger el testigo de la que ha sido la mejor alcaldesa que ha tenido la ciudad de Cádiz y una de las mejores de España. Podéis imaginar lo que significa personal y políticamente para mí este reto, un reto inalcanzable a su vez, porque no es lo mismo sustituir al actual alcalde que a Teófila Martínez. Así que el reto es gigante, pero con ilusión y con los proyectos que tenemos encima de la mesa creo que pasaremos el corte, como se suele decir".

Durante sus años como concejal, primero en el equipo de gobierno y estos últimos cuatro años en la oposición, Juancho ha compatibilizado su labor política con su profesión como abogado. ¿Qué ocurrirá ahora? "Siempre he tenido mi profesión aparte de la política, desde que comencé. No tenía dedicación exclusiva como concejal con el fin de poder ejercer como abogado, pero eso era más una formalidad que otra cosa, porque había grandes etapas, como sucedió con la organización del Bicentenario de la Constitución de 1812, en que el 90% del tiempo estaba dedicado a la actividad política. No es mi idea dejar mi profesión en estos momentos, y el partido lo ha entendido, me apoya en mi idea de compatibilizar lo que es la política con el mundo del derecho, que realmente me apasiona".

Tras conocer el nombramiento de Juan José Ortiz como candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, el alcalde, José María González, hizo pública su opinión a través de las redes sociales. "El extremismo es último refugio de un PP que se bate en retirada", fue el mensaje elegido por el alcalde, que peleará por repetir en el cargo en las próximas municipales. Al preguntarle a Juancho por esta afirmación indicó lo siguiente. "Con ese comentario el alcalde se define solo, porque lo que yo no quiero ahora es entrar en polémicas estériles, quizá él esté acostumbrado a ese tipo de confrontaciones, pensando que igual le aportan algún beneficio, pero yo no estoy habituado a esa forma de actuar. Cada uno se retrata como puede".

Por último, al preguntarle qué consejo le ha dado Teófila Martínez, que lo acompañó en su puesta de largo como candidato, indicó que "pues que sea yo mismo. Eso es lo que me ha dicho. Y eso se me ha quedado muy grabado. Aparte, claro está, de comentarme que siempre estará al lado, porque ella no se va, simplemente se queda a un lado, y estará ahí para lo que, no sólo yo, sino el equipo que se va a montar en torno a la candidatura, la pueda necesitar. Y todo el mundo lo va a entender teniendo en cuenta su experiencia de 20 años gestionando la ciudad de Cádiz. Lo que sí le he agradecido es esa sinceridad con la que me ha tratado".

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clausura hoy en Marbella el acto de presentación de los candidatos a las Alcaldías de las principales ciudades andaluzas, los primeros que da a conocer el PP para las elecciones municipales de 2019. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, será el único que repita respecto al cartel electoral de 2015, mientras que los regidores de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y de Jaén, Francisco Javier Márquez, que llegaron a la Alcaldía con la legislatura empezada, también optarán a seguir en el cargo otros cuatro años.

El resto son caras nuevas para intentar recuperar el bastón de mando perdido: Beltrán Pérez en Sevilla; Sebastián Pérez en Granada; José María Bellido en Córdoba; Pilar Marín en Huelva, y Juan José Ortiz en Cádiz.