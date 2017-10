-¿De qué manera puede influir todo este proceso de integración en el impacto social y económico del puerto en el entorno?

-Aún es difícil de definir. Eso irá en función de los usos que se le dé a este suelo. Es evidente que un uso hotelero u hostelero crearía más empleo.

-¿Es partidario de plantearse límites a la hora de pensar en esos usos potenciales?

-El proceso participativo lo hace. Luego habrá otros intereses y serán otros los que tendrán que buscarle a esos usos una rentabilidad. Tengo mis dudas pero creo que no habría que cerrarse a nada. A nada, al menos que no suponga una aberración urbanística.

-¿Cree que Cádiz es consciente de la oportunidad histórica que la ciudad tiene por delante?

-Percibo que no. No somos conscientes de la oportunidad que nos da este proceso. El gaditano habla de echar la reja abajo, de acercarnos al mar... Y ojo, si esto no se gestiona bien, puede acabar siendo una carga para la ciudad.

-¿Algo falla, por lo tanto?

-No sé. Puede que falle la manera de comunicarlo, pero es cierto que no veo una implicación importante.

-¿Y qué hacemos con la reja?

-Hay que tener claro que desde el momento en que hay tránsito de camiones, cargas y pasajeros, debe haber una separación física porque así lo exige la seguridad.

-¿Incluso cree que haya cruceros que vean que el puerto puede ser ahora menos seguro?

-No creo. Además, el puerto seguirá siendo seguro. A ellos realmente les da igual un modelo de ciudad u otro.

-Usted que tiene el puerto tan estudiado y observado, ¿detecta un cambio de postura por parte del empresariado?

-Con el paso del tiempo es cierto que se ha detectado un cambio de mentalidad. Había una reticencia inicial a renunciar a cualquier palmo de suelo. Con el paso del tiempo y tras el paso de la crisis son ahora más flexibles.

-¿Qué hacer con los comerciantes que aún ven en ese suelo una amenaza para sus negocios?

-La gente percibe amenazas continuamente. Aún no ven posibles beneficios o sinergias. El puerto eso lo tiene presente, y tiene muy claro que no está por la labor de entrar en colisión con el gaditano.