El conocimiento científico en vaso largo

"Porque debería ser obligatorio conocer el Pay Pay, porque van a pasar un rato divertido y, como lo divertido no es lo opuesto a lo poco serio sino a lo aburrido, porque la información es poder, poder que debe estar en manos del ciudadano para que no lo engañen, y les aseguro que vamos a dar mucha información y muy práctica sobre temas muy interesantes". Casi nada. Al botánico Nacho Moreno no le faltan argumentos para que el gaditano se matricule en esta carrera de Ciencias del Bar que comienza esta tarde (20.00 horas) en el café teatro de la calle Silencio. Porque el conocimiento científico también se puede servir en vaso largo.

Ciencias del Bar es un ciclo de divulgación científica que desde hoy, y "mínimo hasta octubre con una sesión por mes", se celebrará en el establecimiento del Pópulo gracias a la iniciativa del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y, concretamente, de Moreno, del científico José Antonio Cuesta y de la jefa de comunicación de la institución, Victoria Muñoz. Así, a través de una serie de encuentros que se estructuran en "una exposición de unos diez minutos por parte del ponente" y "un diálogo con el público donde se responderán a sus dudas y a todas las apreciaciones que se quieran hacer", se intentará alimentar "el sentido crítico del ciudadano" que sólo se despierta "con la información contrastada". "Si uno no está informado no se puede tener una respuesta crítica ante los datos que le llegan", acierta el científico.

Para ello, Ciencias del Bar ofrece la oportunidad de escuchar a los investigadores que día a día trabajan en la materia de la que trata cada jornada. Información de primera mano, que se llama. "Una información con datos rigurosos, muy relevante, explicada de forma entretenida y donde haremos hincapié en asuntos que generen un poco de debate y polémica. Y es que, a veces, lo que se presentamos puede chocar con la idea preconcebida que se tiene del tema", adelanta. Así lo hará Antonio Tovar con las Ciencias en la Antártida el próximo mes, el experto en crustáceos José Antonio Cuesta con Playas on the rock en julio y Moreno esta misma tarde con las microalgas.

Científico titular del CSIC, jefe del departamento de Ecología y Gestión Costera del ICMAN y responsable de la Colección de Cepas de Microalgas Marinas del ICMAN que lleva "un cuarto de siglo" trabajando en este terreno. Quién mejor que Moreno para hablar de Microalgas, para qué sirven y para qué no, título de su encuentro con el público donde destapará mitos y leyendas sobre un organismo "que se presta mucho a interpretaciones equivocadas, pues parece que las microalgas hoy día son la panacea pero, ojo, tienen sus costes, así pueden ser una oportunidad de negocios en algunos campos y en otros no resultar rentables".

Moreno indica dos de estos terrenos pantanosos . El biodiesel y la alimentación. "De las microalgas se puede extraer biodiesel pero no es rentable, de hecho, en Estados Unidos hace más de una década que no se financia un proyecto de biodiesel. Por otro lado, cuando se habla de las microalgas como alimento del futuro... O bien extraes un producto que luego sea lo suficientemente caro para que sea rentable o no merece la pena cultivarlas", valora Moreno que contempla como excepción su uso como condimento alimentario. "El chef Ángel León lo hace muy bien, utiliza 10 miligramos para echarlo en un alimento barato como el arroz y lo rentabiliza en el precio del plato".

"Para alimentar organismos que van a servir de alimento a los peces" o "en cosmética". Dos campos más en los que sí sirven las microalgas pero, atención, otra advertencia, "en la venta de estos productos (cosmética) es difícil saber cuánta parte tiene de marketing y cuánta de real, es decir, hasta qué punto el negocio no se aprovecha de la ignorancia de la gente". Pues para poder distinguirlo, Ciencias del Bar.