La concienciación es vital ante un tsunami

"Ante la parálisis administrativa vamos avanzando de mano de la ciudadanía, poco a poco, trabajando en la concienciación social ante la posible llegada de otro maremoto a Cádiz", afirma José Antonio Aparicio, presidente del IERD (Instituto Español para la Reducción de los Desastres).

Habla de un maremoto como el que azotó Cádiz en 1755, hace el miércoles justo 272 años, cuyo recuerdo regresa de nuevo con unas jornadas de concienciación que arrancan en la tarde del martes y continúa hasta el día 3 de noviembre, con iniciativas que incluyen dos rutas guiadas y varias conferencias no sólo sobre contextualización histórica, sino con información práctica de cómo ponerse a salvo ante un tsunami, así como del riesgo de la resaca o los efectos del cambio climático en la costa. Una serie de actos que pone en marcha el IERD, junto a la UCA y la Federación de AA de VV 5 de abril.

Porque lo cierto es que no hay ningún plan de actuación, "pese a que tenemos todos los conocimientos para ponerlos en práctica", explica una vez más José Antonio Aparicio, que no ceja en el empeño de transmitir la importancia de ponernos a salvo ante "otro posible tsunami", y ante el grado de implicación prácticamente nula de las administraciones.

Para ser exactos, en noviembre de 2015 se aprobó el Real Decreto para el desarrollo de planes de actuación en caso de maremotos, tras lo que deben actuar las comunidades autónomas en función de sus particularidades, así como cada ayuntamiento con su propio plan de actuación local. En el caso de Cádiz, este documento continúa pendiente "del plan nacional y el autonómico con objeto de ajustarse a la normativa y no entrar en contradicciones con ambos documentos", confirman fuentes municipales.

Pero ante los plazos ralentizados de la administración, Aparicio intentó colaborar con el Ayuntamiento en una reunión que no tuvo frutos. "A principios de año mantuvimos una reunión con Martínez de Pinillo, que coordina Protección Civil, al que llevamos una propuesta de coste cero. No pedíamos dinero, sino que nos pusimos a su disposición para elaborar un plan de actuación ante tsunamis, de formación y de concienciación en colegios, asociaciones de vecinos, etc., pero no hemos tenido respuesta". También tiene pendiente el Ayuntamiento el Plan de Emergencias Municipal , que sigue en fase de actualización, con previsión de que se concluya en el primer trimestre de 2018.

Como punto esperanzador frente a esta falta de voluntad destaca el interés "de algunos centros docentes y asociaciones que se han puesto en contacto con nosotros solicitando información". Entre ellos, el IES Caleta, el CEIP Campo del Sur, el IES Columela y el más implicado, el CEIP Tierno Galván, con el que incluso han organizado un simulacro de tsunami, gracias a la actitud responsable del personal docente de estos colegios cercanos al mar, frente al de otros centros que siguen sin actuar.

De cómo hacerlo hay mucho escrito, y próximamente se presentará 1755: El maremoto que viene, de Aparicio, que contextualiza, actualiza y expone la modelización del próximo tsunami, con información por zonas. Será el 6 de noviembre, un día después del Día Mundial de Concienciación sobre Tsunamis, que se estrenó el pasado año como otro gran paso.