Una concentración por el último sin techo muerto entona el "nunca más"

Nunca más. No más muertes en la calle. Ese fue el grito unánime que se escuchó ayer a las puertas del Balneario de La Palma, a escasos 20 metros de donde el pasado martes fallecía Joaquín de León Sotelo, un viñero nacido en la calle San Félix hace 52 años y que tras una mala racha personal se refugió en la playa donde pasó su infancia para mal vivir en la calle. Junto a sus familiares, junto a sus hijas, sobrinas, hermanos, que apenas si pueden creerse que Joaquín ya no esté en este mundo, que rehuyera hasta el último momento la ayuda que siempre quisieron brindarle, que prefiriera refugiarse en la derrota, casi avergonzado de la mala suerte que le empujó a perderlo todo, junto a todos ellos decimos, también se hizo visible un grupo de ciudadanos, de colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con Rafael Lara a la cabeza; la Asociación de Parados de Cádiz, cuyo uno de sus miembros leyó un estremecedor manifiesto; la Asociación Despertares o alumnas de las Esclavas. Entre los concentrados también se pudo ver a la concejala Ana Camelo, o al ex edil del Partido Popular, Francisco Súnico, vinculado históricamente con la junta directiva de Caballeros Hospitalarios, quien tomó la palabra para pedir concentraciones semanales que visibilicen el problema endémico de las personas sin hogar.

Antes del acto Rafael Lara volvió a pedir más implicación de las administraciones y que la Mesa de las Personas sin Hogar se reactive.

Además, se recordó lo que las propias personas sin techo acordaron en unas jornadas organizadas en diciembre de 2015. "Los colectivos hemos reclamado reiteradamente desde hace años un espacio de día. Hemos insistido en la necesidad de tener una mayor agilidad y más recursos para los planes de invierno. Hemos reclamado que se ponga en marcha un equipo de calle formado por profesionales de la salud y atención social, que no funcione en horario de cocina, y por último hemos pedido y acordado que hay que elaborar un Plan Integral Municipal de Personas sin Hogar".

Durante la concentración se recordó lo inhumano de la situación que padecen estas personas, se pidió muchos más recursos de las administraciones y también se acusó a la propia sociedad, a la gran masa de ciudadanos, de cobardía por no mostrar la solidad que deberían. "Esto no garantiza que Joaquín, o Andrés, o Antonio no hubieran encontrado el fin de su vida, pero sí garantiza mayor dignidad y menor sufrimiento, y posiblemente muchas menos muertes en la calle", leyeron los voluntarios de la APDHA.

"Para ello -cree Rafael Lara- es imprescindible la mesa de Personas sin Hogar, que a nuestro modo de ver no funciona como debiera y ahora está parada. Debe funcionar regularmente, de forma eficaz para que sea el lugar donde se puedan plantear los problemas y se busquen las soluciones, y en la que es fundamental contar con los propios afectados".

Entre los presentes los más emocionados eran los familiares más directos de Joaquín. Su hija, que apenas si pudo dejar de llorar en algún momento, o su sobrina. Joaquín llevaba cuatro años viviendo en los bajos del Balneario de la Palma, exactamente desde que volvió de Barcelona tras quedarse sin trabajo. Un divorcio complicado, una pérdida de trabajo y la vida que se complica, que se empina y provoca un enroque del que nadie pudo hacerlo salir. Porque Joaquín incluso se oponía a que sus familiares le llevaran comida, no quería que le vieran en esa situación, casi como si se avergonzara del naufragio. Por eso no quiso marcharse con su hija cuando esta le pidió que se fuera a vivir a su casa. Quizá confió en un cambio de suerte que no llegó porque la dureza del invierno se lo llevó en la misma playa donde se hizo hombre.