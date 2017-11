"Las competencias que se piden en el mundo laboral cambian ya cada cinco años"

En una zona que ronda el treinta por ciento de desempleo, conceptos como El futuro del trabajo y el trabajo del futuro deberían resultar vitales. Ese el título de la conferencia que la directora de LinkedIn en España y Portugal, Sarah Harmon, impartió ayer en la Diputación Provincial dentro del ciclo 'De Cádiz al mundo, encuentros y reflexiones para la economía y el futuro para Cádiz'.

Basada en su experiencia al frente de LinkedIn, la red social profesional de referencia enfocada a la búsqueda de empleo, la responsable analizó las claves que se han de manejar en un mercado de trabajo en cambio constante, unos cambios "tan rápidos que ni siquiera las empresas que han interiorizado esta realidad son capaces de asumirlos". Así, en la actualidad, los principales retos a nivel laboral están siendo ya, en primer lugar, "la inteligencia artificial aplicada al trabajo, lo que llamamos robots, la automaquinación; la velocidad con la que cambian las competencias, radicalmente distintas cada cinco años, según nuestros registros: la opción sería, entonces, orientarse hacia la capacidad de operar y de adaptarse; y, por último, la generalización del trabajo independiente: autónomos, freelance, contratos temporales o por proyecto, que es una manera de trabajar común en empresas importantes aquí, como Avantia y Dragados".

Sarah Harmon es directora de LinkedIn en España y Portugal desde 2013 -una plataforma que cuenta con quinientos millones de usuarios en el mundo y diez en España- y tiene una dilatada experiencia en lanzamiento de nuevas empresas, productos y conceptos de negocio. Conferenciante asidua a foros ejecutivos y eventos profesionales, en 2015 LinkedIn la reconoció como el fichaje del año (LinkedIn EMEA New Hire of the Year). Además, ha sido elegida una de las 100 mujeres líderes de España en dos ocasiones consecutivas: 2014 y 2015. Su carrera se ha centrado en las áreas de transformación digital, comunicación en medios sociales y monetización de productos.

La charla de Sarah Harmon se incluía dentro de los actos organizados con motivo del Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación a Cádiz desarrollados por Diputación, con el apoyo de la Fundación Cajasol y la Confederación de Empresarios de Cádiz.