El comercio de la capital pierde peso en la provincia

La Confederación Nacional de Comercio predijo un aumento en el consumo en torno al cinco por ciento. Sin embargo, esas buenas previsiones generales no se están viendo correspondidas sobre el terreno, al menos en la capital gaditana, donde los comerciantes lamentan una campaña navideña tardía y con menor movimiento del esperado a pesar de la supuesta recuperación económica.

José Domingo Prieto, presidente de Federación Provincial de Comercio de Cádiz (Fedeco), reconocía a este diario que en lo que respeta a la capital gaditana la comparación con otras ciudades de su área de influencia no la deja bien parada. "No parece que estemos mejor". A pesar de ello reconoce que en 2016 se ha producido "un repunte" de las ventas, que ha durado hasta el otoño. "Aunque no ha sido para tirar cohetes, el verano ha ido bien, pero la campaña de Navidad, que supone aproximadamente el 30% de la facturación anual, no está respondiendo por igual y ya digo que estamos viendo como otras localidades de la provincia nos están superando".

Prieto considera que las ventas no se han impulsado como debieran en el centro histórico de la ciudad. "La gente lo que quiere es pasear por calles que inviten a comprar, por eso hay quien no duda en irse a Sevilla, Málaga o Madrid, porque en esas ciudades se vuelcan".

Al preguntarle si el Ayuntamiento podría haber apostado con mayor firmeza por la campaña o si la culpa también es compartida por los propios comerciantes, José Domingo se muestra claro y contundente. "Supongo que todos tendríamos que haber tirado del carro". Pero advierte. "Nuestra misión acaba en la puerta de nuestros comercios. Nosotros nos encargamos de que nuestras tiendas estén adornadas, iluminadas, que tengan un bonito ambiente que haga nuestros artículos apetecibles, pero ya lo que ocurre en la calle es cuestión del Ayuntamiento, y si no apuesta lo suficiente o no puede porque no le llega el presupuesto, pues al final pasa que la campaña se resiente, porque la atracción es menor".

El presidente de Fedeco recuerda que años atrás venía más gente de otras poblaciones vecinas en estas fechas. "Ahora hay centros comerciales muy importantes, con una gran iluminación, con una apuesta muy decidida, y eso atrae a mucha gente".

Sobre la previsión que hacía la Confederación de Comercio y esa presunta subida dijo que "de momento nosotros no lo estamos notando. De hecho, hemos percibido un descenso de clientes. Hay tiendas que cuentan con mecanismos en sus puertas para contar las personas que entran cada día y la afluencia es menor que en otros lugares".

Muchos comerciantes de Cádiz han comentado que en los últimos días se han animado las ventas, pero que hasta esta última semana, previa a la llegada de los Reyes Magos, no han notado ese esperado aumento en el consumo. Porque el caso es que por más que se quiera vender el centro comercial abierto del casco histórico de Cádiz, la oferta de equipamientos como Área Sur o Bahía Sur, en Jerez y San Fernando respectivamente, constituyen una competencia demasiado fuerte.

En cuanto a la campaña de rebajas que arranca hoy mismo, José Domingo Prieto tampoco es demasiado optimista. "No tenemos grandes esperanzas puestas en ella". Y ofrece su razonamiento. "Las rebajas ya no son como antiguamente, porque cada uno las pone cuando quiere. Los comercios más grandes, las cadenas más potentes, se vuelcan más, pero ya digo que no hay esa afluencia de clientes de años atrás".

Abunda en esta idea al recordar que ya desde el día 20 del pasado diciembre "hay comercios que tienen rebajas puestas. A nosotros no nos pareció bien en su día y así lo hicimos saber. Ahora hasta las grandes firmas están volviendo al 7 de enero como fecha de inicio de las rebajas, pero ya el mal está hecho, porque antes las rebajas eran una atracción mayor para el consumidor y ahora ese efecto se ha diluido un poco".