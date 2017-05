Un polvo de colores, el detonante de los vecinos de Ingeniero La Cierva

La Glorieta Ingeniero La Cierva es, de alguna forma, el epicentro del ocio en la zona de extramuros. En los últimos tiempos, las diversas actividades que se organizan suelen enclavarse en este corazón del Paseo Marítimo. Ya sean iniciativas de cara a Navidad, campañas de promoción del comercio, actos con fines benéficos... Tanto el Ayuntamiento como las asociaciones y colectivos han encontrado en esta plaza situada frente al hotel Playa Victoria un lugar cómodo en el que celebrar todo tipo de eventos. Y el progresivo de la agenda de Ingeniero La Cierva ha provocado también un creciente malestar entre los vecinos que ha estallado a raíz del acto del pasado domingo. Unos polvos de colores que se utilizaron en esa iniciativa ha provocado la reacción de la mancomunidad de propietarios de edificios de esta glorieta, que han enviado un escrito al alcalde solicitando que este espacio deje de ser "un centro permanente de ruidos y de música estridente".

Previamente, ya habían interpuesto varias denuncias ante la Policía Local, de las que "no hemos tenido respuesta alguna", por lo que han optado en esta ocasión por acudir directamente al alcalde.

En la carta enviada a José María González indican que vienen padeciendo molestias "desde hace unos meses", habiendo rebosado el vaso de su paciencia los eventos celebrados el día 6 y 21 pasados, que no se celebraron -a su juicio- "bajo la premisa del orden, del moderado ruido y limpieza que los que vivimos diariamente en la zona consideramos un atropello y una falta de respeto".

Según denuncian en su escrito, los decibelios que se utilizan en estos actos "es tan tremendo que desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche se hace insoportable vivir en la zona", y los juegos infantiles que hay en la plaza "no han podido ser utilizados" los días que ha habido eventos y "algunos han sido destrozados".

Por ello, reclaman al alcalde "que se nos respete nuestra intimidad y convivencia", pues "no somos turistas ni veraneantes aislados que venimos en época estival".

Al margen de estas denuncias, se centran en lo ocurrido el pasado domingo, en la actividad que utilizó unos polvos de colores "que dejó una gran suciedad por todos los balcones y ventanas". Llegan a afirmar estos vecinos que los polvos utilizados y lanzados por toda la plaza ocasionó problemas respiratorios a algunos residentes en las viviendas de alrededor, "que tuvieron que auxiliarse de mascarillas". "Algo insólito que hay que cortar de raíz", añaden en el escrito dirigido a González.

Aseguran también los denunciantes que la plaza ha necesitado dos días de limpieza para poder quedar limpia y que las comunidades han tenido que afrontar un sobregasto de limpieza en el interior de esos edificios "que esperamos se evalúe para que por ese Ayuntamiento se tramite como responsabilidad patrimonial". Además de las viviendas, las consecuencias de ese polvo ha afectado también a los vehículos estacionados en los garajes de la zona, incluido el subterráneo público situado bajo la glorieta. Y por último se reseña también que "toda la arboleda y jardines de la plaza quedaron impregnados de dicho polvo que aún permanece y que ocasiona un gran daño a la poca zona verde que tenemos".

Por todo ello -que los vecinos acompañan con fotografías en el escrito dirigido al alcalde- reclaman que antes de autorizar eventos de ese tipo "se consulte con las comunidades, pues no es de recibo que ahora que viene una época estival no podamos transitar por nuestros alrededores". "Esperamos que se tomen las medidas pertinentes para que estos eventos no se vuelvan a repetir", concluyen los vecinos, que incluso amenazan con emprender "medidas legales en defensa de nuestros intereses".