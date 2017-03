Una colisión en el puerto lleva a pique al Vaporcito

Ue en un abrir y cerrar de ojos. El Adriano III, más conocido como el Vaporcito de El Puerto, se hundió ayer en poco más de siete minutos desde que llegó al muelle Reina Victoria minutos después de golpear la proa contra la Punta de la Sato en la bocana.

La colisión provocó que se abriera una vía de agua en el casco y, a duras penas, pudo llegar hasta el cantil del muelle, desalojar a los 80 pasajeros y los tres tripulantes que viajaban a bordo para acto seguido irse a pique.

Como si de una película se tratara, primero desapareció la proa, se levantó la popa y fue engullido por el mar, aunque después salió de nuevo a flote la cubierta superior. El patrón de la embarcación, Juan Antonio Vélez Sánchez, explicó que traía el barco pegado a la escollera cuando "me quedé sin gobierno y le he dado un golpe con la proa". Este desconocía los motivos por los que se había bloqueado el timón y dijo que llevó el Vaporcito al puerto "como he podido, con suerte". Vélez lleva diez años como patrón del Adriano III y hasta ahora nunca había tenido percance alguno. Los 80 pasajeros que viajaban a bordo pudieron salir sin problemas del barco y no hubo lesionados, aunque alrededor de 15 decidieron interponer denuncias porque decían que el piloto se había quedado dormido. Al muelle Reina Victoria acudieron en un primer instante los bomberos, que trataron por todos los medios de que no se hundiera el barco pero todo fue tan rápido que no pudieron hacer nada por él. El barco tenía, según el patrón, 2.000 litros de combustible en su interior y parte del mismo se encontraba dispersado por el perímetro del barco, aunque no se había extendido a otros lugares del muelle. Todos los restos fueron izados con un camión grúa que se llevó para tal efecto. Posteriormente se pusieron unas barreras de la propia Autoridad Portuaria más anchas para asegurarse aún más de que no hubiera un escape de combustible. El Vaporcito se hundió en una zona en la que puede haber unos ocho metros de profundidad.