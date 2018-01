Los colectivos que piden el bono local eléctrico inician sus protestas

En una semana que ha estado marcada por las opiniones que dicen que el bono estatal es mejor que el local que todavía no se ha aprobado, miembros de la Mesa contra la Pobreza Energética, que fueron los que diseñaron el local, se concentraron ayer en la plaza de San Juan de dios para reclamar su puesta en marcha y, sobre todo, para salvar el último escollo, la firma de José Blas Fernández para desbloquear el mismo. Estas personas también estuvieron posteriormente en el Pleno municipal llevando sus reivindicaciones.

Entre los miembros de esta mesa hay diferentes colectivos como la Marea Blanca, la Marea de Pensionistas, CGT, la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía y Facua entre otras y los partidos políticos que forman parte del Gobierno local, es decir, Podemos y Ganar Cádiz.

Hoy van a recoger firmas en distintas mesas y el 8 de febrero harán una concentración

Una de las portavoces de este colectivo, Carmen Díaz, explicó que se le ha pedido a José Blas Fernández y al Partido Popular una reunión para que expliquen por qué no se ha llevado a cabo la firma para que el bono social salga adelante. Sin embargo afirman que hasta ahora no han tenido una respuesta, algo que califican como "un desprecio".

Así defendieron que el bono local es progresivo, tiene en cuenta las rentas, "empodera a las familias ya que hay unos talleres que son obligatorios", bonifica una cantidad de energía mínima "cosa que el bono estatal no lo hace". Además recordó que el bono local lo paga Eléctrica de Cádiz con sus beneficios mientras que el estatal el resto de consumidores.

Para el día de hoy están previstas la instalación de diversas mesas en la ciudad para explicar el asunto del bono local y también para recoger firmas con el objetivo de que se apruebe.

Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca, explicó que "cuando el diagnóstico es de emergencia, el tratamiento tiene que ser inmediato. Yo no puedo diagnosticar una emergencia social y que el tratamiento pueda tardar meses o años en resolverlo. Eso es un fraude". Además añadió que "los tecnicismos no pueden estar en contra de las personas porque esos problemas se tienen que solucionar en cuestión de minutos porque la necesidad a la que nos referimos es que no pasen frío y pongan en riesgo la salud".

Además de las mesas para la recogida de firmas, la Mesa contra la Pobreza Energética también va a realizar una concentración el 8 de febrero a las seis de la tarde a la que piden que se una la ciudadanía.