"Esta ciudad no merece ser rehén de ningún partido político"

José María González cumplirá este año el ecuador de su mandato. En los últimos días de 2016 le ha tocado vivir horas complicadas.

-El final del año ha venido marcado por la dimisión del concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza. ¿Cree que ésta se podría haber evitado?

-El caso de Lolo, como lo llamamos nosotros en la intimidad de la labor diaria, ha sido algo desafortunado y no deseable por mi parte. Lo que ocurre es que es verdad que no supo y no pudo defenderse. Yo no le culpo porque fue una situación de exposición, de presión tal que dificultó que se pudiera expresar en los términos que lo tendría que haber hecho, porque evidentemente no había ninguna prueba y ningún elemento para que dimitiese.

Dicho esto es motivo de orgullo para este equipo de Gobierno que cuando la sombra de la más mínima duda sobrevuela la legitimidad y la honestidad del equipo de Gobierno, la gente no dude honrosamente en dar un paso atrás para proteger ese halo de honestidad que nosotros pensamos que deben tener todos los representantes públicos. Ya me gustaría ver otras formaciones políticas en esa misma situación. De hecho hay quienes están y tendrían que dimitir por muchísimas cosas en este país y mantienen a sus representantes públicos hasta las más ultimas instancias siempre en activo. Yo creo que más allá de ser un problema y de algo no deseable, ha dado un ejemplo de lo que significa la responsabilidad política y la honestidad para este equipo de Gobierno.

-Eso ha dado lugar a días un tanto convulsos y a que una moción de censura sobrevolara de nuevo San Juan de Dios. Las declaraciones de Irene García, secretaria provincial del PSOE, descartando la posibilidad de una moción de censura, ¿tranquilizan al equipo de Gobierno?

-Yo lo digo siempre y lo reafirmo y es que si alguna formación política o varias tienen un proyecto alternativo de gobierno, que la pongan encima de la mesa y presenten una moción de censura. Lo que pasa es que esta oposición está muy acostumbrada a tirar la piedra y a esconder la mano.

Lo que la oposición de esta ciudad no puede ser es el perro del hortelano, es decir, si tienen una propuesta pónganla encima de la mesa y hagan real de una vez una moción de censura o si no, dejen gobernar. Lo que no se puede es permanentemente ejercer de francotiradores del equipo de Gobierno que es a lo que se han aficionado las formaciones políticas que conforman la oposición de este Ayuntamiento. Evidentemente la oposición tiene que fiscalizar la labor del equipo de Gobierno y eso me parece legítimo y racional, pero haciendo posible el ejercicio del gobierno. Pero no porque bloqueen al alcalde o al equipo de Gobierno, sino porque a quien están bloqueando es a una ciudad. Cádiz no se merece ser rehén de ningún partido político por intereses partidistas.

-¿Y en este aspecto en qué puede estar fallando el equipo de Gobierno? Se lo preguntamos de otra manera, ¿es posible que no hayan sabido vender los proyectos o que no haya habido feeling a la hora de plantear los temas?

-Ante estas cuestiones no cabe feeling ni nada, esto no es un mercadeo de propuestas políticas. Aquí de lo que se trata es de anteponer los intereses de la ciudad por encima de los partidistas y de los personales. Este equipo de Gobierno puede pecar de muchas cosas. Ha podido pecar de inexperiencia pero de lo que no peca, no ha pecado y les puedo asegurar que no pecará, es de diálogo. Para nosotros el diálogo, el encuentro, el entendimiento forman parte de nuestro ADN. Por tanto para nosotros es obligado porque esta fue nuestra génesis, nacimos así, para debatir y encontrarnos con la gente. A veces encontraremos puntos de encuentro, a veces otros que no se puedan casar. Hasta con el Partido Popular habrá cosas en las que nos podamos poner de acuerdo porque la ciudad es la que está por delante, por más que estemos en las antípodas políticas y tengamos postulados que no sean maridables pero es la ciudad la que tiene que prevalecer y ahí no podemos perder nuestro norte.

-¿La EDUSI es el ejemplo a seguir?

-La EDUSI fue un ejemplo de eso y muchas veces invocamos el espíritu de la EDUSI y me parece que lo invocamos poco. Es un ejemplo perfecto de lo que debería ser el trabajo de la oposición y del equipo de Gobierno en una ciudad como Cádiz, que ha sido tan maltratada en los últimos 37 años y que está tan necesitada de que la gente que representa a toda la ciudadanía reme en la misma dirección, aunque a veces tengamos desencuentros.

-Ahora se incorpora Álvaro de la Fuente. Usted ha decidido que no se cambien las responsabilidades y que De La Fuente asuma las de González Bauza. ¿Eso significa que está contento con el equipo que ha configurado y con las carteras que cada uno tiene o se debe a que no tiene muchas posibilidades de cambio tal y como dice la oposición?

-Hace poco puse en marcha una remodelación de las responsabilidades y de las distintas delegaciones y, por lo tanto, no veo conveniente hacer otro cambio. Eso no quiere decir que las carteras sean fijas de aquí a final de la legislatura. Pero ahora mismo y salvo algunos matices o flecos menores, mi intención es mantener a cada concejal al frente de sus delegaciones porque atesoran ya una experiencia, estamos haciendo un buen trabajo y porque los concejales no son ahora ni mucho menos, y ahí me incluyo yo también, los que entraron hace un año y medio.

-¿Se siente decepcionado por la política una vez que la conoce desde dentro?

-No estoy para nada decepcionado con la política. Lo que ocurre es que lo que vulgarmente se llama política no es tal, para mí la política siempre se ha escrito con mayúsculas. En esta ciudad hemos estado quizás demasiado acostumbrados a que la política se haya sustituido por politiqueo que es otra cosa bien distinta. Los debates políticos deberían de tener mucho más calado y profundidad y a veces nos regocijamos y nos perdemos en este Ayuntamiento en el debate de las formas sin entrar a hablar de lo que verdaderamente le importa a la gente que es cambiar el fondo de la situación, la raíz de los problemas que tiene la ciudad.

-Ustedes están haciendo en este año y medio diversos estudios y diagnósticos para tratar de llevar a cabo distintos planes estratégicos. Eso está llevando su tiempo. ¿No tiene la sensación de que se pueden pasar los cuatro años y al final no puedan ejecutarse esos planes y las medidas concretas?

-Eso tiene una doble mirada. Primero, estamos haciendo planes porque antes no estaban hechos y, por lo tanto, no me quiero ni imaginar cómo se gobernaba esta ciudad, a golpe de qué y cuál era el criterio para tomar determinadas decisiones tan importantes como en asuntos sociales, participación o la cultura. Quién toma las decisiones y qué criterios seguían. ¿Eran voluntades? ¿Deseos? ¿Caprichos? Entonces, lo estamos haciendo porque antes no estaban hechos y estamos tardando, aunque eso es algo subjetivo porque el tiempo depende de cada individuo, porque es un síntoma de la seriedad y la ambición de los proyectos que se quieren acometer en la ciudad. Es ingenuo que un proyecto político se haga de cara a cuatro años. Eso tiene su lógica cuando tu perspectiva es electoralista y cuando tú gobiernas siempre pensando en las próximas elecciones, pero como nosotros no estamos atornillados en los sillones y no hemos venido a permanecer en la política 30 y 40 años como hay algunos concejales actualmente en el Ayuntamiento de Cádiz, traspasa con mucho la frontera de lo electoral y es un proyecto de ciudad. Cuanto más tiempo invirtamos en el diseño y la elaboración de los planes estratégicos y rectores , más sólidos serán los pasos y más rápidos serán después.

-Habla de lealtad entre las administraciones. ¿Cómo está siendo su experiencia en este sentido?

-Es una sensación agridulce. Sí es verdad que hemos trabajado y además muy bien con el resto de administraciones en determinados temas. Por ejemplo, recuerdo que cuando llegamos inmediatamente pusimos en marcha el plan de continuidad alimentaria con la Junta y se hizo de manera rápida, en la recuperación de los espacios de la memoria también lo hemos hecho con la Junta de forma satisfactoria. Pero después nos encontramos otros temas que cuesta muchísimo trabajo encontrar tanto a la Junta como al Gobierno central de manera leal al lado y nos los encontramos enfrente. Es muy desagradable escuchar declaraciones de determinados responsables regionales y estatales cuando nos acusan de temas como el carril bici que estamos esperando todavía al consejero que se reúna con nosotros desde hace seis meses. A la misma presidenta de la Junta de Andalucía que aún no se ha reunido conmigo y ya no sé cómo llamar su atención para que tenga a bien reunirse porque tenemos temas sobre los que hablar.

-Últimamente está teniendo que ver muchas protestas en el desarrollo de los plenos. Usted fue una personas que creo muchas expectativas entre una parte de la ciudad. ¿Considera que esa ilusión sigue intacta entre la gente o entiende que haya gente que está decepcionada?

-Yo creo que el grado de ilusión o desilusión de la gente no se puede medir por las protestas o por la gente que vaya a los plenos porque casi siempre son los mismos. Hay tres o cuatro personas que no sé si será por afán de protagonismo o porque están a sueldo o calentados por alguien, acuden a los plenos a tener su minuto de gloria. Eso no quiere decir que haya gente que sí sea real. Recuerdo una mujer que pidió su palabra y que tuvo una intervención conmovedora que nos quedamos todos, equipo de Gobierno y oposición, absolutamente conmovidos por la situación de esa señora que pedía auxilio. No se puede medir el grado de satisfacción o insatisfacción por ese tipo de episodios pero creo que habrá gente de todo. Habrá gente que mantendrá su ilusión intacta o incluso otra que dice que no nos ha votado pero que cree que lo hemos hecho bien y que para las próximas se puede contar con su voto. O gente que no se esperaba esto y que han terminado desilusionados. Lo que sí estoy convencido por lo que puedo ver es que cuando me paseo por Cádiz puedo ir con la cabeza bien alta y mirando a los ojos a sus vecinos. Nosotros en ningún momento vendimos crecepelos ni fórmulas magistrales. Nosotros veníamos a hablar desde un análisis previo y una radiografía de la ciudad para arrimar el hombro y para cambiar esa dinámica negativa pero jamás dijimos que a los dos o a los cuatro años de gobierno en esta ciudad no iba a haber paro y todo el mundo iba a tener una vivienda. Eso no nos lo pueden achacar.

-La oposición les acusa de ser malos gestores y en particular por los problemas que ha habido con los plazos que se han echado encima en algunos asuntos.

-Me hace mucha gracia que los que nos acusan de ser unos malos gestores son los mismos que han dejado a esta ciudad en una situación tan delicada como es una deuda de 275 millones de euros. O nos acusan aquellos que gobiernan en otras administraciones como por ejemplo la regional con los problemas que tienen en educación, en asuntos sociales, en vivienda, etcétera. Esto de malos gestores es una palabra que me parece que se utiliza demasiado a la ligera. Es verdad que los ritmos de las administraciones, cualquiera que esa, son infernales y cinco minutos en la administración son tres años en la vida real y eso es algo que las administraciones se tienen que hacer mirar a sí mismas.

Dicho esto es obligado retomar algo de lo que hablábamos antes. Cuando en el debate político el foco se pone siempre en la forma y nunca en el fondo se encuentran pequeños resquicios por los que colar retrasos, dilaciones, ampliaciones. Este equipo de Gobierno ha tenido que luchar contra muchísimas cosas pero entre otras por las maniobras dilatorias de la oposición que las usan para decir que esto lo trae por urgencia o que se retrasa. Probablemente si la actitud fuera de colaboración y el compromiso con la ciudad fuera otro los plazos serían distintos. Pero no sé, quizás sea una impresión personal, tampoco creo que sea marca de la casa de este equipo de Gobierno. El anterior equipo no recuerdo que haya aprobado un presupuesto en los 20 años antes del mes de abril. No creo que sea algo que se pueda adjudicar a nosotros.