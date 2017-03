La ciudad japonesa de Hiroshima ha dejado de existir

A ciudad de Hiroshima ha dejado de existir, se calcula en más de 100.000 el número de víctimas.

Una emisión de Radio Tokio, captada en Nueva York, ha dicho lo siguiente con arreglo a la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima: "Toda señal de vida ha quedado extinguida en Hiroshima. Hombres y animales, plantas e insectos han perecido arrasados por el fuego o por efecto de horrorosas ondas de aire incendiado. Resulta imposible hacer el recuento del número de víctimas habido, ya que los restos no pueden ser identificados. La ciudad ha dejado de existir. Se han salvado tan sólo algunos edificios de la periferia construidos con cemento armado". Los siete cursos de agua que atraviesan la ciudad, y que normalmente hubieran servido para detener las llamas, en esta ocasión no fueron obstáculo para su propagación. El Gobiemo japonés fue convocado con urgencia. El presidente norteamericano Truman, anunció a través del portavoz de la Casa Blanca que los Estados Unidos habían utilizado la bomba atómica en Japón con el fin de acelerar el final de la guerra. Truman, a bordo del crucero Atlanta, explicó las características de esta mortífera arma. Truman llamó a la Casa Blanca al secretario de Guerra, al presidente de la Oficina de Producción de Armamento de Guerra y otros especialistas en la recientemente empleada bomba atómica. Por otra parte, el doctor Opponheimer, director de investigación del programa de la bomba, dijo que no cree que la explosión de la ciudad de Hiroshima haya dejado -apreciable radiactividad- sobre el terreno. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, en audiencia concedida al embajador nipón en Moscú, le comunicó que el Gobierno de la URSS había accedido a la petición formulada por EE.UU. y la Gran Bretaña de que se sumase a ambas potencias en sus hostilidades contra Japón para acelerar la victoria total y apresurar la llegada de la paz. La decisión fue comunicada a los gobiernos nortea-mericano y británico, quienes la acogieron con satisfacción.