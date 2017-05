El ciberataque afecta ya a más de diez medianas empresas de Cádiz

El ciberataque global que ha puesto en jaque a los sistemas informáticos de todo el mundo había afectado ayer, en su tercer día de guerra, al menos a más de una decena de medianas empresas gaditanas y a un número imposible de determinar de pymes de la provincia. Además, el Wannacry ralentizó el arranque de los sistemas informáticos de las administraciones. Pero no porque el código maligno se colase en sus redes, sino porque se activó un protocolo de prevención que requirió de la desconexión, el chequeo de los servidores y el reinicio de los sistemas, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz. Las mismas fuentes aseguraron a este periódico que hasta la tarde de ayer no se habían producido incidencias.

"Cuando se produjo el ataque, nuestros clientes nos llamaron un poco asustados", reconoce a este periódico Germán Albalate, coordinador del Departamento de Informática de Europea Group, una empresa gaditana que entre otros servicios, ofrece asesoramiento, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos avanzados. "¿Apagamos los ordenadores?", le preguntaron. Pulsar el botón funciona si el virus aún no se ha propagado. "Pero el Wannacry es muy rápido y la única solución cien por cien efectiva es apagar los servidores centrales. Y buscarlo, identificarlo y combatirlo", explica el experto de esta firma que brinda alojamiento y custodia segura de datos adaptada a las necesidades del cliente.

"Este ataque no es nuevo; pero como ha afectado a Telefónica y a empresas del Ibex 35 y ha tenido un mayor alcance que otros, se ha hecho más mediático", admite Albalate. El patrón de inoculación es muy sencillo. Entre decenas de e-mails se cuela uno del tipo: tiene un paquete en Correos esperándole, Amazon le está enviando lo que compró o ha ganado usted un iphone 7. Un click, y ya está dentro. "Hace un tiempo, este tipo de correos eran fácilmente identificables por las faltas de ortografía o porque no llevaban ningún logo. Pero los ciberdelicuentes van evolucionando. "De un primer vistazo, yo no soy capaz de diferenciar un correo real de otro malicioso", reconoce. "Luego, con un par de comprobaciones, enseguida lo tienes".

Además de no abrir jamás un correo sospechoso, Albalate recomienda mantener siempre actualizados los sistemas operativos. "Así evitamos que el virus penetre". Cuando lo hace, puede llegar a cualquier capa a la que tenga acceso el usuario, incluidos el servidor central, las copias de seguridad y 'la nube'. Por eso es imprescindible su formación continua, -"una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones"-, y la permanente vigilancia por parte de un equipo de profesionales.

En ciberseguridad, el riesgo cero no existe, dicen los expertos. Pero el ciberataque masivo del 'Wannacry' pudo haberse evitado. Hubiese bastado aplicar el 'parche' para tapar el fallo de seguridad que Microsoft publicó en su boletín el pasado 17 de marzo. "Todo el que ha caído es que en casi dos meses no ha hecho nada al respecto", explica Germán Albalate, coordinador del Departamento de Informática de Europea Group. Cuesta creer que en Telefónica no hiciesen caso de la advertencia de Microsoft. "Si les ha afectado es que no lo han hecho", insiste Germán. "En Estados Unidos es obligatorio por ley que cuando una empresa sufre algún ataque informático y/o robo de información lo comunique y lo haga público. Por eso nos enteramos de las incidencias en Facebook o en PayPal. Aquí no, aquí se han podido producir millones de ataques y nadie se entera", lamenta el experto en ciberseguridad. "Lo único obligatorio es informar a la Agencia de Protección de Datos si se han visto afectados datos personales", aclara el experto. Ahora bien, la información es pública para lo bueno y para lo malo: no olviden que los ciberdelincuentes están continuamente reciclándose.../J. M.