La chirigota del 'Sheriff', otra ausencia destacada para 2019

Dice Juan Manuel Braza El Sheriff que ve actualmente en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla "demasiada envidia y mala rivalidad, por desgracia". Y es una de las razones por las que no estará con su chirigota en la cita anual del COAC el año que viene, según anunciaba este jueves a través de las redes sociales. "Este año no tengo ilusión por salir, y la ilusión para mí es lo más importante. El motivo para no salir es muy sencillo: estoy cansado y desilusionado por lo vivido últimamente en el concurso, concurso donde siempre he disfrutado perdiendo y ganando, pero actualmente el Falla no tiene nada que ver con lo que era", explicaba el autor, que este año quedaba a las puertas de la final con 'Los quitapupas', unos peculiares curanderos.

El carismático coplero del barrio de Loreto aseguraba que no busca culpables. "Quizás tenga algo de culpa yo por no adaptarme a estos tiempos, pero me muevo por sensaciones y sacar una chirigota para mi es algo tan sencillo como disfrutar con mis amigos y sentir el cariño del público. Eso tan sencillo me compensa las horas de ensayo y el abandono de mi familia", expresaba. Braza, que perdía a su padre a comienzos del mes de marzo, añadió que "ha sido un año muy duro y me falta esa alegría que intento ponerle cada año a este grupo de amigos". "Esto no quiere decir que me retire de esta bendita fiesta, eso nunca. Espero volver prontito", quiso aclarar también en su comunicado.

No será 2019 el único alto en el camino que se ha tomado esta chirigota desde que comenzara su andadura en el Carnaval de Cádiz con 'Los feicios' en 1987. Ya lo hizo en los años 2007 y 2014. Entre 1987 y 2018, El Sheriff ha conseguido dos primeros premios: en 1997 con 'Los aleluyas' y en 2006 con 'Los aguafiestas'. Su primera final fue la de 1993 con 'Esto está amañao', cuarto premio. En 1994 compuso una de su más recordadas chirigotas, 'Caiman', tercer premio. Posteriormente alcanzó la gran final con agrupaciones como 'Los panchitos de Guardalajarra' (1999), 'Los mosqueteos' (2001), 'Los pringaos' (2003), 'Los valientes' (2004), 'El escuadrón de los jartibles' (2010) y 'Los que vienen de marea' (2016).

De esta manera, la chirigota de El Sheriff se une al grupo de destacadas ausencias del Concurso Oficial de Agrupaciones 2019 como las del coro de Luis Rivero o la comparsa de Tino Tovar. También anunciaban su retirada a través de las redes sociales antes de que se acabara el Carnaval 2018 la chirigota chiclanera de los Molina y el cuarteto de Javi Aguilera.