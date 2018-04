La chirigota del 'Bizcocho' recibe el 'Cajonazo'

La peña La Tertulia de Doña Frasquita entregó el pasado domingo en la peña La Perla de Cádiz el premio 'Cajonazo', destinado cada año a una agrupación que si bien cuenta con el beneplácito de la afición carnavalesca, no consigue el respaldo del jurado. Este año el galardón ha recaído en la chirigota del Antonio Álvarez 'Bizcocho', 'No te quemes todavía', que no consiguió alcanzar la fase de semifinales. En la imagen, Luis Frade entrega el trofeo al autor de la agrupación.