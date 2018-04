Más cerca de los 200 del patio 1

Intervenciones anteriores en el cementerio

En 2006

Localización y exhumación de un represaliado de la Guerra Civil, Juan Pérez Domínguez, de Setenil de las Bodegas, ejecutado el 18 de diciembre de 1944 en el castillo de San Sebastián.

En 2008

Se realizan tres intervenciones para localizar los restos de tres represaliados en 1936: José Jiménez Nieto, asesinado ante la fachada de la parroquia San José (los trabajos no fueron concluyentes), Pascual Sánchez Fernández, asesinado en el foso de Puerta Tierra (los restos que aparecieron tienen un impacto de bala pero no consta que se hayan hecho pruebas de ADN) y Andrés Cózar Cantero, asesinado en la plaza de Toros (no se detectó indicio de impacto de bala y no consta que se hayan realizado pruebas de ADN).

En 2012

Se hacen dos intervenciones para recuperar los cadáveres de los casos de bebés robados dentro de las diligencias previas por instancia del Juzgado nº 1 de Cádiz. Hay que recordar que la ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía recoge como víctimas a los niños recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de los progenitores.

En 2016

Se llevan a cabo trabajos vinculados al proyecto Delimitación y exhumación de represaliados por el franquismo en el antiguo cementerio de San José de Cádiz para localizar a 18 represaliados en dos sepulturas del patio 3 y siete del patio 6. De 15 cadáveres que los historiadores consideraban exhumables se identificaron 10, de ellos, 5 con numerosas compatibilidades con las personas represaliadas, uno con algunas compatibilidades y cuatro con indicios muy débiles para tener resultados concluyentes.

En la actualidad

Desde 2017 se están interviniendo 45 sepulturas colectivas para esclarecer los casos de bebés robados en virtud del acuerdo firmado en 2013, con dos añadidos en 2015 y 2017, entre Ayuntamiento, Cemabasa y la asociación SOS Bebés Robados Cádiz.