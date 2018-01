De la celebración de la Nochevieja a la cola para las entradas del Concurso

A primera hora del primer día del nuevo año, mientras unos aún se recuperaban de los excesos de la Nochevieja otros ya pensaban en su particular Año Nuevo, el que llegará dentro de ocho días cuando suba el telón del Gran Teatro Falla y comience el COAC 2018. Aún no se sabe cuándo ni dónde saldrán a la venta las localidades para la fase clasificatoria del Concurso, pero este 1 de enero los primeros valientes ya se lanzaron a la calle ocupando las taquillas del estadio Carranza, el lugar en el que se dispensaron las entradas de preliminares estos últimos años, si bien fuentes municipales ya han comentado que no por ese motivo es seguro que este 2018 vaya a repetirse experiencia.

Un grupo de unas diez personas, "el grupo de Los Topos" como se denominan, ya se encontraba bien pertrechado en los bajos de tribuna del estadio gaditano a la espera de noticias sobre las ansiadas localidades. Son jóvenes de varios puntos de Andalucía, de Sevilla, de Cádiz, de Puerto Real, de Córdoba... incluso de Almería. Es el caso de Tamara, que salió a las 8.30 de la mañana de ayer para poder reunirse con sus amigos a primera hora de la tarde. Otros, dos hermanos, salieron de madrugada de la localidad sevillana de Alcalá del Río para ser los primeros de la cola. A lo largo de la mañana llegó el resto, en coche, en tren o autobús.

Les espera un buen puñado de horas en la calle, pero que no se les tache de ninis: aclaran que para pasar estos días en Cádiz -hasta mañana o pasado, calculan- han adaptado sus horarios laborales y pedido días libres en sus respectivos trabajos. En una cola para conseguir entradas para el Concurso del Falla se hicieron amigos y reencontrarse cada año con este mismo objetivo es ya una tradición, tan importante -o más- que despedir el año con doce uvas.

Por la tarde trasladaron su cola al Baluarte de la Candelaria.

Por otra parte, ayer se conocieron los precios definitivos de las entradas para el próximo COAC que pueden consultarse en la edición digital de este diario. Según comentó ayer el Ayuntamiento se había producido un error en el documento que se hizo público.