Todos los casos relacionados con el gobierno del PP han sido archivados

Otro de los más recientes ha sido el caso del agua de Loreto, donde el actual equipo de gobierno entregó en la Fiscalía un informe que se había realizado desde la actual dirección de Aguas de Cádiz sobre lo que había sucedido en los días previos a los cortes de agua que hubo en esta zona de la ciudad y en la gestión de los días siguientes. En ese informe se ponía el foco acerca de que no se había dicho la verdad sobre el origen y que se había tardado más de la cuenta en realizar el corte de agua.

Germán Molina no era el único afectado, sino que también estaba en la causa el que fuera director de Contratación, Félix Merchán, que se vio salpicado por este asunto sin todavía saber muy bien por qué. Y de lejos, el que presidía la Mesa de Contratación, el concejal del PP José Blas Fernández. El archivo de la causa deja a todos libres de culpa.

Hasta ahora ha habido más debate político y en los medios que el resultado final, que no ha sido otro que el archivo de las causas pendientes.

Cádiz Conecta siempre ha estado en la diana

Hay un asunto que no ha acabado en los juzgados pero sobre lo que se han lanzado continuas dudas y es buena parte de los relacionado con Cádiz Conecta y, en particular, con las pantallas LED, uno de los grandes símbolos para los críticos del período de Teófila Martínez al frente de la ciudad. Lo máximo que llegó fue una denuncia de Rafael Román por lo que entendía que se había producido una infracción administrativa en la cesión de espacio a Cádiz Conecta para las pantallas, pero el resultado final fue que el Ayuntamiento de Cádiz había hecho bien el trámite. Lo demás no ha tenido ninguna repercusión judicial. Tampoco algunos temas como la compra del material o asuntos relacionados con el sueldo del anterior gerente. Cádiz Conecta ya ha sido absorbida por la sociedad que gestiona la televisión municipal.