¿Por qué hay cartuchos de tinta tan baratos?

Cuando nos compramos una impresora, miramos sus características técnicas, su precio, sus cualidades en dependencia de nuestras necesidades, si es para uso doméstico, una pequeña oficina o para una gran empresa. Pero en realidad, lo que pocas veces nos paramos a analizar es cuánto cuestan los consumibles que usa esa impresora, que es lo que en realidad supondrá un gasto a largo plazo, para poder saber cuánto dinero tendremos que desembolsar cada vez que necesitemos comprar cartuchos de tinta o cuál es el precio estimado que nos supondrá cada impresión.

En numerosas ocasiones, nos asalta la duda de caer en la tentación de comprar cartuchos de tinta baratos, esos cartuchos de tinta compatible para ahorrarnos un buen pico, pues la diferencia de precios entre los originales y estos otros suele ser abismal. El único temor que nos impide dar el paso suele ser la hipotética pérdida de la garantía de la impresora si esta sufriera algún desperfecto, cosa que es en absoluto cierto, y solo es debido a la mala publicidad que se le ha hecho a este tipo de consumibles.

Lo primero que debemos saber es que los cartuchos compatibles, y a pesar de toda esa publicidad negativa y engañosa que les rodea, nos reportan muchos beneficios y ventajas, sobre todo a nivel económico, evidentemente, y en estos tiempos que corren, con esta crisis cada vez más acuciante, el dinero es un factor determinante en cualquier toma de decisiones. Y es que, a veces, por mucho que lo intentamos, no llegamos a comprender por qué motivo debemos pagar 40 euros o más por un cartucho cuando su versión compatible vale menos de la mitad.

Los cartuchos originales; el gran negocio de las marcas de impresora

Esta es la clave sobre la cual gira toda la cuestión que hoy nos ocupa, y es que las marcas como Hp, Brother, Canon, Epson… no sacan apenas rentabilidad de la comercialización de sus impresoras de series económicas, sino que su verdadero negocio está en la posterior venta de consumibles. En aquí donde se concentra su mayor margen de beneficios y por eso es que les cuesta tanto dejar escapar este trozo del pastel.

Por este motivo, las marcas de impresoras se han propuesto crear una mala reputación, totalmente infundada, acerca de los cartuchos de impresora y toneres hp compatibles o de cualquiera de estas conocidas marcas.

Evidentemente, como en todos los productos que hay en el mercado, existen cartuchos de toner y toner de impresora buenos y malos, pero no se puede generalizar sentenciando que si no son los originales, no son de calidad, e incluso hacer hincapié en que pueden deteriorarte la impresora y, además, habrás perdido la garantía por hacer uso de estos cartuchos más económicos, cosa que, repetimos, no es para nada cierto, ya que según la legislación europea, ningún vendedor puede obligarte a comprar consumibles originales para hacer valer el periodo de garantía.

Muchos se empeñan, cuando hablan de cartuchos de tinta, en sentenciar que todo es blanco o negro, es decir: los hay baratos y malos o costosos y buenos, pero esto tampoco es cierto en absoluto. En la enorme escala de grises que es la realidad actual del mercado de compatibles, puedes encontrar cartuchos consumibles a un precio muy razonable y con una calidad extraordinaria. En las tiendas de cartuchos mas importantes, las tiendas de consumibles y tiendas de cartuchos de tinta de venta online, encontrarás siempre productos de calidad, como en todas a las que estamos haciendo referencia a lo largo de este artículo, pues la calidad y el buen precio no tienen por qué estar reñidos.

Ventajas que tienen los cartuchos compatibles

Para contar con las ventajas que vamos a referenciar, lo más importante es confiar siempre en empresas serias que nos ofrezcan garantías para que nuestra compra sea segura en todos los aspectos, tanto en el método de pago como en la calidad del producto adquirido. Para conseguir además los mejores precios, debes estar atento los descuentos en cartuchos de tinta y toner que lanzan las tiendas de consumibles: Descuento en cartuchos. Este es un buen ejemplo de ofertas que no debemos dejar escapar.

La principal ventaja que vas a encontrar en los cartuchos compatibles, si sabes hacer una buena elección, es calidad a buen precio. Y es que de nada sirve un producto barato si es de pésima calidad y nuestras impresiones serán auténticas chapuzas, ni tiene ningún secreto gastar una fortuna en un original para adquirir un producto de calidad. El secreto está en buscar la calidad al mejor precio, y eso solo te los pueden dar los compatibles.

Otra gran ventaja que los vendedores de las marcas de impresoras no quieren dejarnos ver es que los cartuchos compatibles son mucho más ecológicos, pues pueden ser recargados y sus materiales se reciclan en múltiples ocasiones. De este modo, no solo tu bolsillo se verá recompensado, sino que el medio ambiente te lo agradecerá.

Descubriendo los mitos para que no compres compatibles

Hay grandes mitos que nos han vendido las grandes marcas en la lucha feroz por no perder su cota de mercado. Uno de ellos es que los cartuchos compatibles duran menos que los originales, cosa que es completamente falsa.

Aunque el más usado por las grandes marcas es ese que ya mencionábamos anteriormente, que, si no usas cartuchos originales, romperás tu impresora. Sin embargo, usando el modelo correcto para tu impresora y si sabes colocarlo correctamente, tu impresora no corre ningún riesgo añadido a si usases los consumibles de la marca. Además, insisten en que perderás la garantía, cosa que no es cierta, pero si no quieres entrar en debates legales, simplemente puedes reemplazar los compatibles por los originales que traía tu impresora antes de mandarla al servicio técnico o de llevarla al establecimiento donde la adquiriste.

Otro de los mitos más absurdos en contra de los cartuchos recargables es el que hace mención a un chip que no te deja recargar el cartucho más de dos veces. Este mito cae por su propio peso, ya que con estos consumibles se consigue abaratar los precios y un chip de estas características los volvería incluso más caros que los originales.