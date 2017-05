El carnavalero acusado de pederastia fue absuelto en otro caso de abusos

El autor y director de comparsas infantiles acusado de abusar sexualmente y de manera continuada de varios integrantes de sus agrupaciones -niños de entre 8 y 15 años- ya fue procesado y absuelto en otro caso similar de abusos a un menor.

El carnavalero para el que la Fiscalía solicita ahora 62 años de prisión por pederastia fue exculpado por la Audiencia Provincial de Cádiz el 11 de marzo de 2014. El autor fue juzgado entonces por otra causa abierta contra él por abusos sexuales a un chico de 14 años.

El tribunal gaditano dictó una sentencia absolutoria que no fue recurrida ante el Tribunal Supremo por ninguna de la acusaciones, ni por la Fiscalía, que pedía nueve años de prisión para el autor de comparsas infantiles, ni por la acusación particular, que planteaba idéntica pena.

La sentencia, que es firme, recoge como hechos probados que el joven y el procesado mantuvieron una relación de confianza y acercamiento "sin que conste que el acusado efectuase tocamiento alguno al menor".

En la vista oral -dice la resolución judicial- el autor de Carnaval se acogió a su derecho constitucional a no declarar; y la víctima, "de manera contundente", se retractó de sus manifestaciones durante la fase de instrucción y refirió que "lo que declaró en los juzgados no era verdad".

Un episodio de abusos que el chico relató a la Guardia Civil en su demanda inicial fue calificado por él mismo de "mentira" en el transcurso del juicio. El chaval explicó que el acusado "nunca le ha intentado hacer nada" y que si lo había denunciado era porque en el centro de menores donde vivía a la fecha de los hechos "le habían dicho que si no decía eso, no salía de allí y no vería a sus padres".

Finalmente, el joven manifestó que "no podía seguir manteniendo una mentira y que se encontraba agobiado; que quiso retirar la denuncia y no lo dejaron; así que estaba esperando el momento del juicio para decir la verdad".

Contrastadas las versiones ofrecidas por el menor en la vista oral y en la fase sumarial, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia no pudo dar por probado, "con seguridad y sin reservas" los supuestos abusos sexuales cometidos, de ahí que dictase una sentencia absolutoria.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel Feliz, expone además que "no existían otros datos que corroborasen las manifestaciones sumariales" del niño, en alusión a los testimonios de las educadoras del centro de protección, de las profesoras del chaval y de dos de sus compañeros.

"Por ello y por más que las retractaciones del menor en el acto del juicio oral puedan resultar sospechosas de haber sido orquestadas en el entorno familiar a la vista de posibles consecuencias punitivas [...], la duda acerca de la veracidad de los testimonios en fase de instrucción y la ausencia de otros elementos probatorios, en virtud del principio 'in dubio pro reo', han de llevar al dictado de una sentencia absolutoria".