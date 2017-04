Los caracoles más rápidos

La próxima estrella que lucirá en el Paseo de la Fama ante el Gran Teatro Falla será la de Eduardo Delgado Camelo, gran autor y cupletero del Carnaval gaditano. A la espera de confimarse la fecha de la colocación de la placa, ya se conoce que su familia ha pedido que en la estrella pueda leerse el texto del estribillo de su chirigota de 1957 'Los vagabundos'. Además, para amenizar el acto del descubrimiento de la estrella, un grupo de Antifaces de Oro, entre los que se encuentra un nieto del homenajeado, Carli Brihuega, interpretará ese día tres coplas de Eduardo Delgado: un cuplé de 'Los vagabundos', otro de 'Los hojalateros tartajosos' (1959) y el pasodoble de presentación de 'Los aceituneros' (1961).

Las agrupaciones participantes en el Concurso Oficial del Falla 2017 van a cobrar en breve la mitad de los derechos de retransmisión que les corresponden por el contrato firmado con Canal Sur y Onda Cádiz. Se calcula que un grupo finalista podría embolsarse más de 7.000 euros, quitándole el IVA, en total por este concepto. Quedarían otras partidas como la publicidad estática del escenario o la que en la final se consiguió para las bambalinas. Más adelante, la comisión de seguimiento de los derechos por internet dará a conocer las ganancias de las agrupaciones por los videos en Youtube.

El viernes fallecía en Ubrique Francisco Barragán Benítez, padre del compañero de Canal Sur Modesto Barragán. Tenía 87 años y estaba casado con Francisca Ríos Domínguez. Se enterró ayer en el cementerio municipal ubriqueño. Descanse en paz y un abrazo muy fuerte para la familia.

La presencia en el muelle desde hace unos días del megayate 'Yas', propiedad de un príncipe saudí, ha motivado en la ciudad rumores de todo tipo. El último tenía como protagonista a un espectacular bólido, al parecer modelo Lamborghini. Fotos y videos del automóvil han estado rulando por los 'guasaps'. Algunos decían que el príncipe se estaba dando una vuelta por Cádiz. Incluso aseguraban que el coche estaba ¡bañado en oro! Lo que es la imaginación.

No se pierdan en nuestra web el spot promocional del Festival de Flamenco de Madrid, que se celebrará entre el 17 de mayo y el 11 de junio en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Los gaditanos David Palomar y Riki Rivera son protagonistas de un video con mucho duende, en el que Palomar hace una particular versión gitana del popular chotis 'Madrid' de Agustín Lara. De puro arte.

El bar La Isleta de La Viña se despide... se despide de su local actual, ubicado en la esquina de las calles Pericón de Cádiz y San Félix. Y se trasladará próximamente a un nuevo enclave muy cerca, en la zona del Corralón. La fiesta de despedida, por todo lo alto y durante todo el día, se celebrará mañana lunes 1 de mayo.

La temporada de los caracoles se ha adelantado. Los moluscos han llegado con rapidez a la cocina del Mari y Jose, bar de referencia, frente a Salesianos, en esta época del año. Su propietario, Pepe Parrado, explica que "otros años hemos tenido que esperar, pero en marzo hicimos pruebas y vimos que estaba bueno el caracol". Para eso hay que recurrir al producto marroquí. El caracol de la Janda se ha retrasado por el fuerte levante que ha azotado recientemente la provincia. "Al caracol le tiene que llover para que coma. Pero con la levantera se queda entaponado, se pega a la mata y no come, no anda, no crece". De todas maneras, el caracol de La Janda supone solo el 20 por ciento de las ventas. Para aguantar toda la temporada hay que comprarlo en Marruecos, desde donde llega en camiones frigoríficos. Paco El Casca, de Medina sidonia, es el proveedor del Mari y Jose. Proviene de un saga de caracoleros. Al bar le vendía su padre ya por 1975 y ahora es el hijo el encargado de traer a diario, en su furgoneta, los caracoles. No descansa durante dos o tres meses. Trae también el poleo y el hinojo, hierbas aromáticas para el guiso.

"Ahora mismo está mejor el caracol de olivo, muy duro y fácil de lavar", apunta Parrado. El éxito de los caracoles de este bar no tiene fórmula secreta. "Nuestra clave es la limpieza del caracol y hacer siempre la misma cantidad en las ollas, diez kilos, para que siempre tengan el mismo punto de sal y picante. La ventaja es que en nuestro bar los caracoles tienen mucha salida. No es lo mismo que hacer una olla para todo el día e ir recalentándola, que eso pone el bicho duro y el caldo negro", expone el hostelero.

De lunes a jueves salen unos 120 kilos diarios. El domingo, con 150 kilos, es el día grande. Y en mayo pueden llegar a vender 200 kilos en la jornada dominical. Hay caracoles en el Mari y Jose hasta los primeros días de agosto. "Pero en el Nebraska aguantan hasta final de ese mes por los veraneantes", concluye Parrado. Así se alarga la temporada, para regocijo de los amantes de este plato.