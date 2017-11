Una cañería rota provoca la salida de aguas fecales en una finca de Levante

Un olor nauseabundo y una entrada llena de excrementos y desperdicios son la tarjeta de visita del número 1 de la calle Levante, entre el antiguo colegio Carmen Jiménez y el Safa Villoslada. Estos no son los únicos problemas que sufre esta finca propiedad de Procasa, ya que los balcones están apuntalados, las humedades se reproducen con facilidad y la luz de la escalera está cortada. Sin embargo, la principal preocupación de los vecinos es el atasco continuo de la red de saneamiento del edificio. Esta vicisitud se ha agravado en los últimos días con la continua salida de aguas fecales por una arqueta que existe en el portal en los últimos días. Un ambiente irrespirable que mantiene enfrentados a los inquilinos con la empresa municipal de vivienda a la hora de acordar su solución.

"Este problema hace muchos años que lo tenemos. Lo que ocurre es que no era tan grave como ahora porque cada vez que dábamos un aviso de que había un atasco, mandaban a un camión de desatasco, metían las gomas y hasta el próximo atasco, que era al mes siguiente", cuenta una de las vecinas, que ejerce de portavoz de la comunidad. En los últimos dos meses se ha incrementado el número atascos hasta que en la última semana la situación ya se ha vuelto insoportable al constatarse que el problema no se puede resolver porque "la cañería está rota", explica esta inquilina.

Técnicos de la empresa municipal valorarán hoy el alcance de la intervención

Por ello, la solución, y a la par el problema de este conflicto, es la sustitución de la tubería, ya que la propuesta que hace Procasa es levantar el suelo de la cocina de uno de los bajos al tener que desembocar en el antiguo colegio Carmen Jiménez, mientras que la portavoz de los vecinos asegura que en una conversación que tuvo hace unos años con un encargado de Procasa se le propuso "poner una cañería nueva que llegara hasta la general, que pasa por la calle Levante", lo que evitaría tener que hacer las obras dentro de la vivienda. Su temor, al igual que el del vecino del otro bajo, es que van a "levantarme todo el suelo, por lo que van a salir ratas y cucarachas por doquier". "Cada vez que se abre un agujerito aquí en la tierra, sale de todo", remarca la portavoz.

Por todo ello, y ante la gravedad de la situación por el problema sanitario que esto puede acarrear, esta vecina reclama que "me den una solución", ya que no considera viable poder convivir en su propio hogar mientras que se hace la actuación. "No nos negamos a las obras, pero que nos den una solución para no tener que irnos debajo de un puente a vivir. El hecho de quedarme sin cocina una semana hace que me tenga que ir con mi familia a desayunar, comer y cenar a la calle. ¿Quién me paga ese gasto?", manifiesta esta mujer.

Fuentes municipales señalaron sobre el caso que los técnicos de Procasa van a entrar hoy en la vivienda para valorar la incidencia de la obra. A partir de esta inspección, se verá cuál es el alcance de la intervención que se debe realizar en la red de saneamiento y el tiempo que se alargarán las obras. Con este estudio, la empresa municipal verá las alternativas de las que dispone por si es necesario realojar a la familia que se vea afectada por la intervención.