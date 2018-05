'La canción del bisonte' protagoniza hoy la tertulia Delgado Lallemand

El choque entre neardentales y homo sapiens, que originó la extinción de los primeros, protagoniza la novela La canción del bisonte que el escritor y periodista Antonio Pérez Henares (Bujalaro, Guadalajara, 15 de octubre de 1953) presentará esta tarde en el Salón del Claustro del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, con motivo de la XXIV Tertulia Dr. Fernando Delgado Lallemand. Esta "gran novela sobre la primera guerra de la humanidad", como reza en la portada del libro, lleva madurada "desde hace tiempo con la documentación posible aportada por los expertos españoles, que están a la cabeza de la Paleontología en el mundo entero. Primero porque Atapuerca es importantísimo y porque la península ibérica tiene las claves esenciales: es donde se extinguieron los neardentales. Aquí están los cráneos más modernos, hallados por ejemplo en Gibraltar", explica su autor.

El también comentarista político en tertulias de TVE y La Sexta señala que en este libro fabula "con el choque entre esas especies humanas plenas, homo sapiens y neardentales, desarrolladas y no unas bestias como se ha dicho siempre. Un choque tremendo que lleva a la extinción de los neardentales, pero hubo algún tipo de hibridación y se ha descubierto que en nosotros, descendientes de los sapiens, hay genes de ellos que han pervivido". De ahí que Pérez Henares rechace que estos antepasados del hombre fuesen "seres arcaicos", argumentando que "éramos nosotros hace muchos años. Ahora, con más tecnología, tenemos las mismas apetencias, pasiones, instintos y la compasión y protección de la gente que queremos. Que vayan a Altamira, observen las pinturas y que me digan que ahí no hubo una plena humanidad". Y aprovecha para mandar un recado tirando de las experiencias de millones de años: "A ver si somos un poco más humildes porque el terrible ciclo evolutivo de la especie puede estar en peligro".

Pérez Henares destaca en su obra aquellos tiempos de los primeros cultos de la humanidad a la diosa. "El linaje era de la madre. Eso no ha cambiado. Por los lugares donde están muchos santuarios actuales bien pudieron estar santuarios dedicados a las diosas de entonces. La madre como esperanza de vida, el culto a la fertilidad. La diosa, la Virgen, la madre... y la madre siempre te va a echar un cable", afirma.

Dice que esta es una novela de aventuras "con personajes líderes de ambas especies. Ni buenos ni malos, simplemente luchaban por los suyos". El escritor ya tiene en su bibliografía cuatro novelas de una misma saga dedicadas a la prehistoria: Nublares, El hijo de la garza, El último cazador y La mirada del lobo. La canción del bisonte, aunque ambientada en el Paleolítico, no pertenece a la serie. Pérez Henares apunta que su gran afición a la prehistoria procede del libro En busca del fuego, de los hermanos Rosny, luego llevado al cine en 1981 por Jean-Jacques Annaud.

La presentación del libro tendrá lugar a las 19.30 horas. Pérez Henares será presentado a su vez por el escritor Jesús Maeso de la Torre.