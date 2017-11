Las cabezas de serie mantendrán su sexto puesto en el orden de actuación

Lo dice claro el reglamento. "El orden de actuación se establecerá pensando en la alternancia: abriendo siempre los coros y actuando en clasificatoria un cabeza de serie en sexto lugar". Artículo 9 punto 4. Se trata de un punto que se introdujo para el COAC 2017 cuando la mayoría de las sesiones contaron con seis grupos. Así, y sin descanso, que los grupos punteros actuasen el último no les suponía hacerlo demasiado tarde y la organización se aseguraba la atención del público hasta el final. Pero una vez que el Concurso de 2018, por problemas de fechas, tiene que comprimirse para no pisar la Navidad, y teniendo en cuenta el aumento del número de grupos, las sesiones de la fase clasificatoria tendrán siete conjuntos de domingo a jueves y ocho los viernes y sábados. No cambiar el citado punto del reglamento ha supuesto un motivo de debate en el seno de la Junta del COAC en el Patronato del Carnaval. Detrás de cada cabeza de serie actuarán una o dos agrupaciones que, si son desconocidas, puede resultar una baza en contra de ellas y del mantenimiento de la atención hasta el final de la función. En cualquier caso, las agrupaciones a las que, por su clasificación en 2017, les toca ser cabeza de serie, lo tienen muy claro: hay que acatar lo que dice el reglamento. Por lo tanto, cantarán en sexto lugar. Cualquier cambio sería ilegal puesto que se han inscrito en un Concurso cuyas bases recogen que actuarán en ese puesto.

Otro asunto es la confección del listado de cabezas de serie. El reglamento indica que serán consideradas como tales las agrupaciones que el año anterior hayan sido semifinalistas. Como habrá 19 sesiones de preselección, harán falta otros tantos grupos. De los 26 que alcanzaron la penúltima fase del Concurso hay que quitar a los coros, que fueron seis, ya que abren siempre telón, como también se indica en el reglamento. De los 20 grupos restantes no concursarán las comparsas de Antonio Martín y Jesús Bienvenido y la chirigota de Kike Remolino. Más la resta de cabezas de serie continúa con conjuntos que fueron semifinalistas y que tampoco podrán tener el privilegio. Todas ellas por cambios en sus grupos. Se trata de las comparsas de los Carapapa y de Faly Mosquera y la chirigota de José Miguel Choza, el año pasado 'La azotea', 'Los camballá' y 'Qué penita de Concurso', respectivamente. Según el reglamento, "será considerada cabeza de serie aquella agrupación (a excepción de la modalidad de coros que iniciará las sesiones) que fue semifinalista en la edición anterior del COAC y cuyo autor o autores sean los mismos y conserven al menos la mitad más uno de sus componentes". Es el caso de estas tres agrupaciones, que han cambiado sus grupos ostensiblemente. Eso sí, al no tener el privilegio serán sorteadas y coincidirán en sesiones con cabezas de serie, asegurando así la presencia de al menos dos grupos de nivel.

Choza, Carapapas y Mosquera no podrán ser cabezas de serie por cambiar de grupo

Así las cosas, serán cabezas de serie fijas 14 agrupaciones: las comparsas de Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, Subiela, Germán García Rendón, Tino Tovar y Nene Cheza; las chirigotas de Vera Luque, Manolo Santander, El Bizcocho, Selu, Canijo, Los Molina; y los cuartetos de Aguilera y Gago. Por lo tanto, faltan cinco grupos para que en cada una de las 19 sesiones de la fase clasificatoria haya una cabeza de serie. Como ocurrió otros años, el Patronato deberá recurrir, por orden de clasificación, a las cuartofinalistas, aunque no se sabe en qué proporción atendiendo a las tres modalidades. Hay donde escoger en chirigotas y comparsas, pero solo un cuarteto: el de Córdoba.

La próxima semana se reunirá la Junta del COAC para preparar el sorteo del orden de actuación del domingo 12 de noviembre, dando cuenta de las bajas de agrupaciones si las hubiera.