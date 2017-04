"El brexit fue definitivo para irme de Londres"

Isidro Alonso (en la foto junto a Olga Tey, de la inmobiliaria especializada en clientes extranjeros Stepman & Tey) reconoce que, tras dieciséis años en Londres, no sabe si se siente gaditano o extranjero. Licenciado en Turismo y Filología Inglesa por la UCA, en 2001, tras echar 40 curriculum en hoteles en Sevilla y sólo recibir una respuesta, acudió a un Open Day Selection organizado por una aerolínea británica y fue seleccionado. De modo que se convirtió en azafato y así empezó su vida en Londres, donde residió en varios barrios hasta comprar una vivienda en Putney. "Pensaba que me quedaría allí pero acabas echando de menos a la familia y luego el Brexit fue definitivo. Me cansé de sentirme un extranjero y decidí dar un vuelco a mi vida". Isidro da con algunas de las claves de lo que sucede en el mercado inmobiliario. "El precio de la vivienda en Londres se ha doblado o triplicado y en España el precio ha caído entre un 20% y un 40%. Vendiendo un piso que no sea gran cosa en Londres te puedes comprar dos buenos pisos en una ciudad como Cádiz". Al pertenecer al sector turístico buscó algo en el centro que, además de residencia, le pudiera servir para utilizarlo como bed and breakfast "para el público extranjero". Lo encontró en un ático de Santa María, uno de los pocos áticos que ya quedan en venta en el casco histórico. "Me pongo en la mentalidad del inglés que busca lugares con, como ellos dicen, character. Y eso lo tiene el centro de Cádiz". /P.I: