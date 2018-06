"Por el bien de su partido y por dignidad Romaní debe dimitir"

"Por dignidad, y por el bien de las siglas de su partido, a las que tanto dice querer, Ignacio Romaní debería dimitir de su cargo como concejal del Ayuntamiento de Cádiz". Así de contundente se mostró ayer David Navarro al valorar el informe de la Inspección General de Servicios de la Universidad de Cádiz sobre el pago de 42.000 euros por parte de Aguas de Cádiz a Carlos Guillén, director de la tesis del concejal popular. "El informe es rotundo y afirma que la UCA no tenía conocimiento de las actividades de Guillén, con quien Romaní tiene una buena amistad. Por el bien de la ciudad no se debería permitir la mancha que supone el hecho de que un concejal, presuntamente, haya utilizado recursos públicos para su beneficio".

Para el edil de Por Cádiz Sí Se Puede, tras conocer el informe de la UCA se ven "obligados" a pedir la dimisión "del concejal que está en el ojo del huracán, porque existe la sospecha evidente de que utilizó dinero público para su conveniencia, y no podemos permitir que haya esa incertidumbre sobre el comportamiento de un concejal de Cádiz".

Atacó además al PP "por querer cubrir con una cortina de humo en plan ninja su falta de ética. Es de muy poca vergüenza política poner en duda tanto el informe de la UCA como la palabra del propio Ayuntamiento. Están buscando en el fango para encontrar con qué atacar ya no sólo a los concejales del equipo de gobierno sino a su círculo cercano, intentando buscar porquerías que no van a encontrar porque no hay nada". "El PP -siguió- ha sido fulminado por su propia corrupción, que emana desde Madrid y que no puede contagiar a nuestra ciudad. Que dimita y que deje que la investigación siga su curso".

También aseguró que en la investigación interna que está llevando a cabo Aguas de Cádiz "todos los datos parecen apuntar a que se ha vulnerado preceptos jurídicos. Estamos hablando de algo muy grave, por eso pedimos la dimisión inmediata de Romaní. Que demuestre el respeto que tiene hacia las instituciones y que deje de mirar por su puesto de trabajo, porque con esto lo único que va a conseguir es que su ética quede bastante en entredicho".

Por último, criticó que Romaní intentara ser miembro de la comisión de investigación formada por los grupos municipales, "cuando lo que tenía que haber hecho era dar un paso atrás por su bien y el de su partido".