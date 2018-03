Los belenistas critican que el Ayuntamiento les desaloje del aula que ocupan en Arbolí

La Asociación Gaditana de Belenistas ha mostrado sus quejas ante la petición que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Juventud e Infancia, le hace para que desaloje el aula que ocupa en el Centro de Artes Escénicas Arbolí, concedida por el anterior equipo de Gobierno para que este colectivo realizara allí sus trabajos, ya que su sede oficial de la calle Santiago no reúne el espacio adecuado para tales menesteres. "Tenemos ese aula como desahogo para hacer los belenes que luego pueden verse en la ciudad por Navidad", comenta el presidente de los belenistas, José Morales. Los artesanos no aceptan la oferta municipal de ocupar una bóveda en San Carlos. "Nos la dan por un año y nosotros tenemos que hacerle la obra. No nos podemos permitir eso, explica Morales.

Como presidente, recibió una carta de Juventud e Infancia el 18 de enero "para recordarle, como ya le comunicamos en reiteradas ocasiones desde el pasado 2016 que tienen que desalojar el aula que estáis ocupando en el Centro de Artes Escénicas de Arbolí". La misiva contiene un plazo de un mes para que retiren los materiales y enseres, "de tal forma que pasada la fecha 20/02/2018 entenderemos que el material que continúe en la sala no es de interés para ustedes y por tanto, serán trasladados al punto limpio para su reciclaje. Tal como le hemos informado telefónicamente, el acceso a la sala en cuestión, hasta la fecha indicada, quedará restringido, exclusivamente, para la retirada del material".

Morales señala que recibió una llamada desde Alcaldía para recordarle la oferta de cesión de un nuevo local, que no convence a los belenistas. Los artesanos tenían previsto decidir en estos días los pasos a seguir ante lo que parece un inminente desalojo de sus materiales.