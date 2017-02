Una batería de propuestas debatidas en el foro inadecuado

Cada mes, la Secretaría municipal se lleva de los concejales la encomienda de dirigir misivas a distintas administraciones para instar a hacer o no hacer determinadas cosas. "Instar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la puesta en funcionamiento del sistema de calefacción en los centros penitenciarios", "exigir a la Junta de Andalucía que realice la inversión necesaria para que el Plan de Bilingüismo se implante el próximo curso", "instar a la Junta de Andalucía a que garantice la libertad de enseñanza y la renovación de todos los conciertos educativos", e "instar al Gobierno central a la adopción de medidas en materia de becas y ayudas al estudio". Estos cuatro puntos, de los 17 que tenía el pleno del pasado viernes, sirven perfectamente como ejemplo de estas propuestas que se repiten de manera constante en las convocatorias.

Aparentemente, el Pleno del Ayuntamiento no parece el foco adecuado donde debatir sobre las becas y ayudas al estudio que concede el gobierno español, ni sobre la calefacción (o su ausencia) en los centros penitenciarios, máxime cuando en el término municipal no hay ninguno en la actualidad. Y la situación puede ir a más, como pedir la oposición del Ayuntamiento de Cádiz al tratado trasatlántico de comercio, aprobar una moción contra el terrorismo y la guerra, contra el cambio climático, contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, o contra la externalización de la gestión telefónica de los servicios de emergencia; o bien declarar la ciudad como Zona Libre de Transgénicos, pedir la atención sanitaria adecuada por parte de las matronas y un sinfín de ejemplos más.

La concejal de Ciudadanos, la última concejal con representación en la 'Cámara' municipal, María Fernández-Trujillo, fue quien focalizó el problema en la sesión del mes de enero: "Creemos que no es el foro adecuado para tratar estos temas. Todos los grupos tenemos representación en otras cámaras donde podemos tratar estos asuntos, porque las energías es mejor gastarlas en temas que impliquen a los gaditanos y no en brindis al sol que no sirven para nada", denunciaba en aquella sesión la edil, convencida de que con ese tipo de propuestas "estamos desaprovechando recursos y fuerzas y distraemos a los ciudadanos de lo que realmente compete a la ciudad".