Las batallas que se juegan en el PSOE

2"El arte de la política consiste en conciliar egoísmos". Esa frase de Nicolás Maquiavelo que alguien tuiteó hace unos días para hablar del proceso socialista que se va a vivir en Cádiz capital es el puro reflejo de la lucha que Fran González, actual líder en la capital, y Blanca Flores como aspirante, van a tener el jueves para alzarse con la Secretaría General del PSOE.

En la trastienda de ese proceso hay una serie de batallas y de luchas soterradas que ahora se ponen encima del tablero en una partida en la que hay dos contendientes principales pero muchos más grupos detrás de ellos en una formación acostumbrada a la división.

En un lado está Fran González, el actual secretario general, un superviviente nato que, pese a estar en la cuerda floja tras los resultados de las pasadas municipales, ha sabido seguir nadando pese a enfrentarse a la ola del susanismo imperante en Andalucía y en la provincia. Presentarse era una obligación para él. Su futuro en la política depende ahora mismo de lo que pase el jueves. Algunos de los que estuvieron en su equipo no le perdonan la imagen que tiene el PSOE ahora mismo en la ciudad.

En el otro está Blanca Flores, una mujer que no ha ocupado ningún cargo anteriormente y que ha servido para ponerle cara a todo el frente anti Fran González. No ha sido ni el primer plato, ni el segundo de ese frente porque otros se negaron anteriormente, pero sí la primera que se dejó convencer. Miembro de la ejecutiva de su rival durante estos cinco años pese a que ahora reniegue de la misma, es una persona que tampoco ha tenido una vida muy activa en la vida política, mucho menos que en la literaria. Nada más hay que ver sus perfiles en las distintas redes sociales.

Blanca Flores ya aspiró en el año 2008 a la Secretaría General pero en aquel entonces Federico Pérez Peralta acabó con sus aspiraciones. Entonces ponía la cara y el nombre pero el cerebro de aquel proyecto era José Berasaluce. Hoy da la sensación de que se repite la historia pero con otro poder en la sombra.

La candidatura de Flores representa la unión de los susanistas, de los romanistas-pedristas, de los martistas.... Bajo el mismo techo van a convivir gente que hasta hace poco iban en dirección totalmente contraria y, a veces, hasta enfrentada pero en este asunto se han conseguido unir bajo el mismo paraguas. Si este proyecto es el que triunfa, desde el minuto uno tendrán que construir y poner en común esas sensibilidades en la misma vía y no va a ser nada fácil en un partido en el que cada grupo pasa factura por los favores realizados.

También hay alianzas extrañas al otro lado de la trinchera. Fran González va a estar cobijado por el pizarrismo gaditano que hace cinco años estuvo enfrente del actual secretario local. La entrada en escena de la vieja guardia también puede jugar un papel importante en este proceso.

Una de esas batallas soterradas es la separación que se ha producido entre los que enarbolaban la bandera del pedrismo en la capital gaditana, la que barrió en las primarias de hace unos meses a favor de Pedro Sánchez y dejaba al susanismo en una anécdota en la agrupación gaditana.

No basta sólo con ser pedrista sino también en parecerlo. Es una especie de hoguera de las vanidades donde se usa el nombre de dios (léase el de Pedro) en vano como símbolo de poder para demostrar a los demás quién es el que acuesta todas las noches al líder en su cama de Ferraz y lo tapa con la manta.

En las primarias para el Federal todos fueron a una pero el asunto empezó a torcerse cuando llegó la hora de irse colocando en las distintas esferas de poder. La entrada de Fran González en el comité federal, del que también forma parte Rafael Román, fue in extremis y ahí ya pudo darse cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles.

Sin embargo, donde se produjo el desencuentro entre Rafael Román y Fran González fue cuando llegó la hora del Congreso provincial y había que conformar una candidatura pedrista contra la susanista de Irene García. Tras la primera negativa de José María Román, alcalde de Chiclana, para encabezar la candidatura al sopesar que tenía todas las de perder, se abrió la posibilidad de que fuera el isleño Jesús Ruiz Cayuso el que representara el frente pedrista. Sin embargo, Fran González se apartó del camino y decidió no participar en la recogida de avales. A partir de ese mismo momento Rafael Román le puso la cruz y los dos dieron por finalizada la UTE pedrista y empezaron a andar el camino cada uno por su lado.

Román es pedrista, Fran González también lo es y Blanca Flores ha dicho que también apoyó a Pedro Sánchez en el Federal. ¿Quién es el más pedrista?

El susanismo sufrió la mayor derrota de todas las capitales andaluzas en Cádiz. Eso no se olvida en las huestes de la todopoderosa presidenta andaluza, que es la corriente que domina en la provincia de Cádiz. Allí lo que preocupa no sólo es que la capital sea un bastión pedrista sino también el concejal que consigue el PSOE para la Diputación Provincial y que resulta decisivo para que el los socialistas sigan con el bastón de mando en esta institución. Los pobres resultados de Fran González en las municipales con sólo cinco concejales hizo que el diputado se consiguiera por apenas unos cientos de votos de diferencia. En este sentido, consideran que se necesita un candidato que pueda mejorar los resultados de 2015. A Fran González se le echa en cara que no haya sabido utilizar bien las cartas de su papel decisivo en el Ayuntamiento de Cádiz ante la minoría que tiene el gobierno de Podemos. Que González no sea el candidato adecuado para las municipales no quiere decir tampoco que lo vaya a ser Blanca Flores y ahí el PSOE sigue teniendo un problema.

Blanca Flores ha conseguido reunir en torno a ella a todos los que no quieren a Fran González pero si hay alguien que ha mamado bien lo que es el funcionamiento de un partido, ese es el actual secretario local y eso no es poca cosa.

Hacer ahora mismo un pronóstico es complicado y cada voto se está luchando. Dependiendo del interlocutor que tengas enfrente, ve la batalla de una forma distinta. Hay quien ve a Fran González muerto y otros que ven que la candidatura de Blanca Flores no tiene fuerza alguna. El jueves se despejará la incógnita con debate de candidatos o sin él . Y es que ahora mismo ni en eso se ponen de acuerdo.