El barrio de Astilleros sueña con la reactivación del comercio local

A mediados de los noventa, el anuncio de la todavía entonces sólo posible llegada de El Corte Inglés a la ciudad puso en pie de guerra a gran parte de un comercio local que, salvo honrosas y admirables excepciones, no supo o no pudo estar a la altura de los tiempos. En la milla de oro del casco histórico, establecimientos con décadas de historia claudicaban ante el desembarco de franquicias ávidas de metros cuadrados en primera línea de comprador. Caían a los pies de gigantes capaces de pagar al mes por un alquiler lo que el comerciante ganaba en una temporada. Las jubilaciones y el deseo de los sucesores de ganarse la vida de otra manera hicieron el resto. "En Cádiz, una gran superficie sería la muerte del pequeño comercio", vaticinaban las asociaciones en enero de 1996. "Tenemos dos años para reforzar el centro comercial de Cádiz", se arengaban en junio de 1997 los socios de aquel Cádiz Centro Club de Calidad que abanderaba Juan Tovar. Al final, el comercio no desapareció del centro, que, efectivamente, mejoró. Frente a los grandes almacenes, la supuesta solución vino de la mano de la cooperativa de trabajadores de Astilleros, que, alentados por el Ayuntamiento de Teófila Martínez, vendió a Cádiz Centro a un precio casi de coste los locales comerciales de sus promociones en el barrio. Detrás de los cooperativistas llegaron Procasa y las constructoras de viviendas de renta libre, que multiplicaron los precios. Cádiz Centro les ofreció los locales a sus socios, pero ninguno se instaló allí. Prefirieron seguir el mismo patrón que algunos de sus colegas en el casco histórico y alquilaron al mejor postor. En el barrio de Astilleros, sobre todo en el frontal de la Avenida de Las Cortes y calles perpendiculares, llegó a haber cinco bancos, una aseguradora, una tienda de muebles de cocina de diseño, cuatro establecimientos de otras tantas franquicias de moda, una óptica, una tienda de Vodafone y alguna que otra más. Hoy, después del cierre de Pull & Bear y de las sucursales bancarias, bajo los soportales apenas si sobrevive una copistería y tienda de material de arte, una óptica y la marca de bajo coste y saldos de Zara, oficinas de Asisa aparte. Al lado, siguen a la venta dos locales que son -o al menos fueron - de Procasa.

Joaquín Moguer es uno de los supervivientes. Lleva un año como director de Mióptico, establecimiento que abrió justo al lado de Peoplevisión, una óptica de su propiedad. Apenas si duró dos años. "Esta zona se ha muerto. No le vemos salida. Y la verdad es que después de darle muchas vueltas, pensamos por último que esto que tenemos aquí delante es una barrera. Todas las zonas comerciales que hay alrededor de los Corte Inglés de toda España funcionan y aquí parece ser que es todo lo contrario, que hace de muro. No sé por qué. Por aquí no pasa la gente", lamenta.

"También influye el precio de los locales. Ahora estamos intentando negociar una rebaja con el propietario y hasta el momento no ha habido respuesta [Están pagando 1.700 euros más iva al mes a una empresa de Madrid con propiedades en toda España y en otros países de Europa] Es un precio excesivo que hace que sea difícil que salgan las cuentas", reconoce Joaquín.

"Otro de los grandes problemas, contra el que creo que deberían de haber luchado los comerciantes, los primeros que se instalaron aquí, es el aparcamiento, porque no hay. Sólo está el del centro comercial. Entras, subes, compras y te vas. Esto es una isla. El Corte Inglés no ha dinamizado la zona, sino todo lo contrario. Después del cierre de Pull & Bear, los únicos que quedamos somos nosotros, Lefties y el Banco de Santander. La verdad es que tengo poca esperanza. Estamos buscando otro local más barato. Y eso que tenemos clientes que vienen por el trato personalizado que damos".

Como en todo, el presente y el futuro dependen de las gafas con las que se miren. Y hay quien ve en el barrio, sobre todo en la Avenida de las Cortes, una zona con mucho futuro, sino inmediato, sí muy próximo.

Los propietarios de algunos locales como el de Lefties -mil metros cuadrados-, otro muy emblemático -el de muebles de cocina Módena, con 236- y un tercero -el de Vodafone, con unos 40- se muestran muy optimistas con el mañana, conscientes de que "la zona ha tardado en despegar debido al retraso de la obra del segundo puente y de la rotonda". Albergan buenas expectativas de cara a la próxima conexión de la Avenida de Huelva con la rotonda del puente y la avenida principal de la ciudad, la carretera de Astilleros, la nueva estación de autobuses y la de tren. "Sobre todo si en esta última llega a cuajar el proyecto de mercado gastronómico", dicen.

A ese tan deseado segundo auge de la zona y a la llegada de nuevos inquilinos puede contribuir, sin duda, la política de precios negociables a la baja que algunos propietarios -no todos, tampoco la mayoría- han empezado a practicar, convencidos de que la excesiva subida de los últimos años lo único que ha garantizado es que los locales permanezcan cerrados.

A día de hoy, el precio medio del metro cuadrado de local comercial en alquiler oscila entre los 10 y los 15 euros e incluso ha habido importantes rebajas de hasta dos tercios del alquiler inicial, aseguran las mismas fuentes. Hagan cálculos. Esto se está traduciendo -a un ritmo muy lento, es verdad- en un creciente pero todavía tímido interés por la zona que va dando resultados: Dentro de muy poco está previsto que en el atractivo y bien situado local de la tienda de muebles de cocina se instale un restaurante asiático perteneciente a una conocida cadena y que en el de Vodafone lo haga otra franquicia.

Otro buen síntoma que hace prever la mejoría de la zona -según los mismos propietarios- es la próxima apertura de Mercadona en los bajos comerciales de los nuevos bloques del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, "una apertura que, traerá mayor dinamismo, vitalidad y movimiento a la zona, convirtiéndose así, en uno de los enclaves estratégico comercial más importante de la ciudad, teniendo en cuenta la densidad de población por metro cuadrado".

Pero ¿cómo ven los vecinos la evolución del barrio? Luis Arenal, presidente de la Asociación de Vecinos Antiguos Terrenos de Astilleros de Cádiz lo tiene claro. "Esto ha sido un desastre gracias a Teófila Martínez, por su política con respecto a la barriada. Esta barriada se creó por y para El Corte Inglés. El gran problema aquí es que no hay donde aparcar, sólo se puede en El Corte Inglés. Y claro, quien entra allí, se queda allí. Y si encima los alquileres de los locales están por las nubes...".

Arenal rememora con detalle el nacimiento de la barriada y explica lo que considera que son las causas de que se disparasen los precios de los alquileres: "Los primeros locales comerciales fueron propiedad nuestra, de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Trabajadores de Astilleros de Cádiz. Teníamos once locales que sumaban mil metros cuadrados: cuatro en la Avenida de Las Cortes, cinco en Segismundo Moret y dos en la calle América. Son locales de entre 45 y 80 metros cuadrados. Y se vendieron a un precio de 150.000 pesetas (unos 900 euros) el metro cuadrado a Cádiz Centro Club de Calidad, como un gesto de apoyo al pequeño comercio gaditano, que se veía en peligro con la inminente llegada de El Corte Inglés. 15 millones de pesetas el más caro [unos 90.000 euros]. Ellos se los subastaron entre sus socios y algunos compraron. Pero nunca se instalaron allí y alquilaron. Luego llegaron el resto de los constructores de promociones de viviendas de renta libre y la municipal Procasa, que saca a la venta locales por 450.000 pesetas [más de 2.700 euros] el metro cuadrado. Ese fue el engaño. Dispararon los precios multiplicándolos por tres. Y los alquileres ya no dejaron de subir. Por el de Pull & Bear, que tiene unos 150 metros cuadrados, estaban pagando, según tengo entendido, 6.000 euros mensuales. No tengo ni idea de lo que estarán pagando los de Lefties, con mil metros cuadrados".

Arenal insiste en su relato de los hechos y en sus críticas: "Teófila se comprometió con los comerciantes a que les facilitaría locales a buen precio y fuimos nosotros quienes lo hicimos. Fue una estafa. Nuestro objetivo era el acceso a una vivienda digna, no especular con los locales. Pudimos habernos beneficiado, pero no lo hicimos. Vendimos muy barato para favorecer a los comerciantes locales, no por otra cosa".

Luis Arenal concluye que los problemas que padece el barrio derivan de que "se incumplió el artículo 47 de la Constitución, que establece que las plusvalías deben revertir en el lugar de donde proceden. Teófila sacó de aquí 7.500 millones de pesetas [Más de 45 millones de euros], pero la mayor parte se los llevó para pagar el soterramiento y nos dejó el barrio sin urbanizar. Aquí sólo invirtió 450 millones de pesetas [2,7 millones de euros]. Hoy no hay un lugar donde jugar con los niños. No se ha cumplido con el cometido social. Además, en una barriada con un 75% de viviendas de protección oficial y el resto de renta libre, todos pagamos un IBI de renta libre. Y eso no puede ser".