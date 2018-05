De azul en azul, y pago cada tres horas

Se acabó eso de cambiar el ticket de aparcamiento a las dos horas y tener el coche estacionado en zona azul hasta volver del trabajo a casa. Los nuevos parquímetros que regulan la zona azul impiden que los vehículos permanezcan más de tres horas en el mismo sitio, incluidos los de los conductores que disponen de tarjeta de discapacitado. Y eso está generando malestar entre los usuarios ya desde estos primeros días de estreno. "La gente se queja, sobre todos los minusválidos, pero es que el sistema se ha cambiado para promover las rotaciones", explica una trabajadora de la empresa contratada por Emasa para informar del funcionamiento de los nuevos parquímetros.

Ahora, para sacar el ticket, es necesario introducir la matrícula del coche, de manera que el vehículo y la hora en la que se registró el primer estacionamiento quedan 'fichados'. Aunque a más de uno ya se le ha ocurrido la 'trampa' de sacar otro ticket en el parquímetro de otra zona... Por otro lado, introducir otra matrícula distinta y dejarle una nota al controlador asegurándole que se ha equivocado podría ser un error no necesariamente malintencionado. O sí... "En principio no tengo por qué dudar de lo que me dice quien ha pagado su estacionamiento", comenta una vigilante que confiesa no tener todavía muy claro cuáles son los dígitos identificativos de la zona en el ticket. "Por ahora sólo estoy denunciando a quienes no lo tienen o han rebasado la hora permitida", dice la trabajadora, quien ve una ventaja en la aplicación telemática que permite anular la denuncia pagando la correspondiente sanción desde el teléfono. "Para hacerlo en persona y en el parquímetro sólo se dispone de una hora", aclara.

Cuando se le refieren las especiales dificultades que deben encontrar las personas discapacitadas -antes tenían estacionamiento gratuito sin limitación horaria- con el nuevo sistema, la controladora no duda en responder que "el problema es el mal uso y el abuso que se hace en esta ciudad de este tipo de tarjetas". Y, efectivamente, más allá de las zonas de aparcamiento reservadas para personas discapacitadas, en este tramo de la avenida del Puerto, abundan.

Pero de lo que no cabe duda es que el sistema parece efectivo a la hora de repartir un bien escaso como el aparcamiento: a la una de la tarde quedaban algunas plazas libres en un par de tramos de zona azul, junto a la verja del muelle, algo insólito con el anterior.

En paralelo al estreno de los parquímetros, ayer empezaban a pintar la zona naranja para residentes en la antigua estación de autobuses, a la entrada de la de Renfe.