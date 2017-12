"No creo que avancemos lento, sino con pasos firmes y seguros"

Es una de las delegaciones que más críticas ha recibido de la oposición y de colectivos de la ciudad, cuando se anunciaba como uno de los platos fuertes de la gestión de Podemos en el Ayuntamiento. La responsable del área y número 2 de este grupo municipal, Ana Fernández, hace balance de lo realizado hasta el momento y adelanta los retos principales para 2018.

-Gestiona usted una de las áreas municipales más difíciles. ¿Qué balance hace de estos dos años y medio?

-Efectivamente, se trata de las áreas más complicadas, pero el balance es positivo. Partíamos de una situación complicada, no solo por el modelo con el que venía funcionando los veinte años del PP, sino también por los problemas de personal que ocasionó el despido de las 24 trabajadoras y lo que conllevó emocionalmente. Con ese punto de partida y teniendo claro hacia dónde queremos ir, vamos dando pasos con las limitaciones que tenemos a todos los niveles. Así que la valoración no puede ser sino positiva, siendo realistas y teniendo en cuenta los aciertos y errores que se han cometido.

-¿Por qué tardan tanto en llegar esos cambios anunciados en Servicios Sociales?

-Cuando anunciamos que yo gestionaría Servicios Sociales, un amigo me avisó de que es un área que cuando funciona bien no se habla pero cuando se falla con una familia todo se sabe y todo el mundo opina. Partiendo de ese comentario que refleja cómo se viene funcionando, la rapidez es muy relativa en la administración. Por ejemplo, en el caso de las personas sin hogar partíamos de una ciudad en la que el único recurso era el albergue y donde no se había hecho absolutamente nada en veinte años; y el próximo año vamos a tener una atención bastante integral y unos recursos bastante buenos. ¿Es poco tiempo esto en dos años? Es muy relativo, si se compara por ejemplo con los veinte años de gobierno del PP. Creo que cuando ha sido necesario hemos reaccionado rápido, pero un cambio profundo lleva su tiempo y una delegación como esta no se puede parar, no podemos cerrar y reorganizar el servicio. Yo no creo que estemos avanzando lentos, sino con pasos firmes y seguros. Además, hay que tener en cuenta que no tenemos el presupuesto que necesitaríamos y que tenemos una RPT bloqueada que no nos permite aumentar el personal.

-¿Y qué hay de ese Plan Estratégico de Asuntos Sociales?

-Está prácticamente listo y estamos afinándolo para tenerlo a principios de año. Ha habido que actualizarlo en parte, por el bono de agua, el eléctrico o los avances de la ley de servicios sociales, pero está prácticamente terminado.

-Su gestión ha sido objeto de críticas desde diversos colectivos. ¿Cómo las digiere?

-Hay que diferenciar las críticas de los colectivos y las de la oposición. De las primeras, nosotros decimos siempre "un pie en la administración y mil en la calle", y cuando esos colectivos hacen críticas se hacen para mejorar, aunque la ciudadanía pueda ver extraño que entidades de izquierda critiquen a partidos de izquierda. Yo creo que ellos están para eso, para señalar cuando entiendan que no se está haciendo bien. Además, hay que tener en cuenta que estas entidades estaban ahí antes que nosotros, que llevan muchos años luchando por nuestros vecinos y que son necesarias para fiscalizar.

-¿Y las críticas de los partidos? ¿Aprecia una politización de este área tan sensible?

-Totalmente. En general, los comentarios que se hacen desde los partidos están fuera de contexto y desinformados. Entiendo que Servicios Sociales es un tema muy sensible y que este equipo de gobierno lo tiene como una de sus líneas preferentes de actuación, y es muy fácil hacer una crítica política de esto. Pero que el PP critique las políticas de los Servicios Sociales es de un cinismo increíble, o que Ciudadanos no haya hecho ni una sola propuesta en la mesa de Personas Sin Hogar y critique todas y cada una de las medidas de este equipo de gobierno no tiene justificación. Además, no critican el modelo de gestión, sino cuestiones secundarias y polémicas. Y yo creo que si en algún tema debiera haber consenso es aquí.

-¿Cuáles han sido, por tanto, los logros de Podemos en Servicios Sociales en estos dos años y medio?

-Podemos empezar con eso que tanto le fastidia al PP: el programa de garantía alimentaria que pusimos en marcha nada más llegar. También el servicio de ayuda a domicilio, que tenía solicitudes desde 2010 y cuya lista de espera se ha actualizado contratando horas extraordinarias. La apuesta por aumentar el personal pese a que nos encontramos la RPT bloqueada, buscando alternativas como la solicitud de todo tipo de ayudas a las que puede acceder el Ayuntamiento, que nos permite contar ahora con nueve personas más en la delegación. Hemos modificado el sistema de citas, dando un salto de calidad con la atención de unas veinte personas al día. La convocatoria de subvenciones también ha supuesto un salto cualitativo en la relación del Ayuntamiento con las entidades sociales, entendiendo un reparto más justo a través de la concurrencia competitiva. Y hay también dos aspectos fundamentales que se van a ver en 2018: la asistencia a las personas sin hogar, que contarán con el centro de baja exigencia, la vivienda para la que vamos a firmar un convenio con Cruz Roja y los planes de empleo específicos para ellos, y la adscripción del edificio de Isabel La Católica. El plan estratégico también estará en 2018.

-El año próximo, por tanto, va a ser fundamental para su delegación.

-Efectivamente. Creo que se va a ver todo ese trabajo más callado que se ha venido realizando, y que va a permitir consolidar la línea que hemos marcado.

-¿Cuándo contará la delegación con el centro de Isabel La Católica?

-Estamos organizando los espacios y preparando el traslado. Dependerá de la parte administrativa y también de la obra que queremos hacer en la calle Zaragoza, donde vamos a realizar algunas actuaciones para eliminar las barreras arquitectónicas y las ventanillas, haciendo el edificio más acogedor. Tenemos que compatibilizar todo esto, porque hay que garantizar que las personas no se queden desatendidas. Querríamos que todo esto estuviera a mediados de año.

-¿Y el centro de baja exigencia?

-Pues actualmente está finalizando el proceso administrativo para el inicio de las obras, que están previstas durante seis meses.

-¿El problema de la falta de trabajadores tiene solución a corto o medio plazo?

-La solución por ahora pasa por acceder a todo tipo de subvenciones, hasta que podamos contar con una nueva RPT. Creo que estamos utilizando todas las herramientas posibles para suplir esa evidente falta de personal, que coincide con un aumento de usuarios en la delegación.

-¿Y por qué es tan importante el bono social eléctrico? ¿Qué cambia con respecto al actual sistema de ayudas?

-Es importante porque ha venido a dar respuesta a una demanda que no surge solo de la delegación, sino de las entidades sociales de la ciudad. Y la cuestión aquí es el cómo. Este bono acabará con el modelo asistencialista de las familias que se ven abocadas a pedir ayuda todos los meses. Este bono, y el del agua, además de garantizar el mínimo energético, evita ese peregrinar por las entidades sociales de la ciudad. Las familias ganan en dignidad y saben que durante un año no se les va a cortar la luz. Por eso no entendemos que José Blas Fernández no firme.