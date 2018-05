El auge de los 'otros' corpus

Los más pesimistas del lugar se lamentan del delicado estado de salud de la procesión del Corpus y de la fiesta en general que tiempo atrás era santo y seña de la ciudad. Posiblemente no sea tan negativa la situación actual, y posiblemente también haya que hablar de cierto repunte en la celebración, tanto en las vísperas (con actos como la exaltación eucarística, la adoración al Santísimo o los autos sacramentales que Candilejas representa cuando se lo permiten) como en la procesión (que recuperó el año pasado a los Patronos y que este año incorpora también el Dulce Nombre de Jesús de Santo Domingo). Pero lo que sí es cierto es que echar a andar cada año la maquinaria del Corpus parece una empresa excesivamente costosa. Como si se hubiera perdido la ilusión o las ganas de trabajar por él, de prepararlo, de organizarlo. Posiblemente porque su desarrollo es cosa de tres (Cabildo Catedral, Ayuntamiento y Consejo de Hermandades); puede ser también por la situación de esos tres, entre crisis interna, desapego por las cosas religiosas y las limitaciones propias del ente cofrade.

Así, mientras a la fiesta del Corpus cuesta un mundo ponerla en marcha cada año, y tienen que andar unos y otros apagando fuegos e ineptitudes de terceros -para muestra el botón de este año, donde inicialmente se planteó una procesión que se formaba en plena plaza de la Catedral y finalizaba no se sabe bien dónde ni cómo- las celebraciones eucarísticas menores, esos 'otros' corpus que tiene Cádiz, parece que están en auge.

Ahí tienen a la parroquia de San José, en extramuros, con una programación que se inició el viernes, con un cartel anunciador que lleva semanas en la calle o con un altar donde se ve trabajo y esfuerzo -al margen de otras consideraciones-; o ahí está la Esclavitud del Santísimo junto a la parroquia de San Antonio y esa gran procesión que anuncian para el 9 de junio, donde van a estar presentes todos los grupos de esa parroquia y del Rosario; o San Lorenzo y La Palma, que han decidido unirse este año para hacer una procesión más completa, nutrida y acompañada.

Los corpus parroquiales están en auge. Tanto los que salen a la calle como los que se celebran en el interior de las iglesias; porque ayer mismo debió celebrarse en la parroquia de San Francisco Javier uno claustral, y otro en Santa Cruz.

No seremos tan negativos como para decir que el Corpus 'grande' está en decadencia; lo estuvo hace unos años, en los 90 sobre todo, pero parece que ha recuperado cierto tono. Pero sí debemos reflejar que esos otros corpus gaditanos están en un momento de auge y expansión que debe hacer reflexionar a todos. ¿Por qué hay canónigos que organizan en sus parroquias unos cultos eucarísticos tan lucidos que no se corresponden con la dejadez aparente de la fiesta principal? ¿Por qué unos corpus tienen tanto y para otros se quiere tan poco?

El asunto, desde luego, no está exento de curiosidad.

Al fin. Varios años llevamos defendiendo en este rinconcito cofradiero la necesidad de dejar la celebración del Corpus en manos de una comisión de trabajo compuesta por personas e instituciones que quieran implicarse en esta fiesta gaditana y, sobre todo, que trabajen todo el año para su organización y desarrollo. La iniciativa funciona a la perfección en otras localidades cercanas, y el propio obispo lo comentaba como solución a raíz de la carta pastoral que tuvo que escribir hace unos días viendo la 'dejadez' que había en torno al Corpus. Pues bien, el presidente del Consejo anunció el miércoles que ya se está trabajando en la creación de esta comisión, que esperemos no se limite a las cofradías y que abarque a gente del Cabildo, a gente del Ayuntamiento y de otras instituciones y colectivos de la ciudad que de algún modo quieran trabajar en la decidida recuperación de la fiesta. Que falta le hace.

Generalizada que desde hace tiempo también venimos remarcando en relación a todo lo que en el ámbito cofrade se celebra en la ciudad. El último ejemplo fue el miércoles en el acto de presentación del Corpus en el Ayuntamiento; pidió el Consejo hacerlo en el Salón de Plenos para darle mayor realce a la ocasión; y trasladó la información a todas las cofradías (a través de sus hermanos mayores). ¿El resultado? Quince personas en el salón de plenos: tres hermanos mayores (Esclavitud del Santísimo, Caído y Ecce-Homo), dos miembros de la junta de la Esclavitud, varios familiares del fotógrafo autor del cartel (José María Reyna) y varios miembros de la permanente. Ni un cofrade más. ¿No trasladaron los hermanos mayores esa invitación al resto de miembros de sus respectivas juntas, ni al cuerpo de hermanos de cada hermandad? ¿El poder de convocatoria de las cofradías, en este caso del Corpus, es sólo de quince personas? La estampa fue vergonzosa; que luego no se alarme nadie el día que el Ayuntamiento diga que no cede el Salón de Plenos, porque para la gente que asiste a las convocatorias cofrades bien podrían celebrarse en una casapuerta...

Diferencia de opiniones respecto al motivo escogido para el cartel: una custodia del patrimonio de la Santa Caridad que no participa en el Corpus; hay quien lo ve como un detalle curioso que además habla del elevado valor patrimonial, en este caso eucarístico, de la ciudad; y hay quien no entiende que el Corpus lo anuncie un elemento que no está presente del Corpus. En lo que sí hay unanimidad es en el grave error de la 's' de 'Christi'. Imperdonable que la fiesta se anuncie con una falta de ortografía de semejante tamaño. Nadie, además, se hace responsable del error. ¿Nadie ha revisado el cartel antes de enviarlo a la imprenta? Lo que le faltaba al Corpus de este año es el 'Christis' del cartelito. Ojú.

Plantea un hermano mayor, ojo, la siguiente cuestión: "hay que ser más solidarios en el reparto de las subvenciones, para que las cofradías que menos tienen reciban una mayor ayuda". Esta opinión va en la línea del proceso que quiere iniciar el Consejo para plantear una nueva fórmula de reparto económico. Es cierto que con el actual modelo (basado en el número de capirotes, el número y tipo de pasos, el número y tipo de bandas...), las cofradías más 'poderosas' son las que más fondos reciben; y al contrario. Y eso quieren revertirlo algunos de manera que las que más reciben pierdan parte de esos ingresos actuales y las que menos reciben aumenten esas ganancias. O incluso se plantea una fórmula mixta que consistiría en mantener los actuales criterios de reparto en lo relativo a la subvención municipal, y por su parte repartir a partes iguales los beneficios que dejan la venta de sillas de la carrera oficial. "Porque el que compra un abono lo compra para ver todas las cofradías, y el que adquiere una silla para un día concreto lo hace para ver todas las de ese día", argumenta el hermano mayor que plantea esta fórmula. El asunto es, cuanto menos, curioso. A ver en qué queda este camino que ya se ha iniciado en el seno del pleno del Consejo...

la 'conversión' de borriquita. Así de curioso luce desde el pasado lunes el altar mayor de la parroquia de San José, con el Señor de la Paz, titular de Borriquita, 'convertido' en Cristo de La Cena rodeado de apóstoles. El montaje es curioso, sí, pero hay que tener cuidado con estos usos varios de una misma imagen, porque se desvirtúa el misterio para el que en teoría fue concebida y se puede confundir al personal.