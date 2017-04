La auditoría sobre Cirugía General revela anomalías en la Unidad

La auditoría realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Puerta del Mar señala algunas anomalías y aspectos en los que este servicio debe mejorar, según ha anunciado el jefe de la UGC, José Luis Fernández Serrano, a su equipo.

Aunque la Consejería de Salud asegura que todavía no están los resultados oficiales de dicha auditoría, Fernández Serrano ha sido informado al menos de varias conclusiones que, según profesionales del hospital gaditano, ha transmitido a los especialistas de su Servicio.

Los resultados oficiales de este trabajo todavía no se han hecho públicos

Algunas de las anomalías que recoge la auditoría están relacionadas con la profilaxis antibiótica (la utilización de un fármaco para prevenir infecciones o controlarlas). En concreto, señala que a pacientes de esta Unidad se les ha aplicado determinada profilaxis antibiótica que no era la adecuada para la cirugía a la que se estaba sometiendo y, además, no se estaba haciendo de acuerdo con los protocolos del hospital. Así, se pide que esta práctica se lleve a cabo de acuerdo con los protocolos para evitar la aparición de resistencia microbiana y mejorar de este modo la seguridad de los pacientes. También se solicita que la profilaxis antibiótica quede registrada en la hoja quirúrgica, ya que en muchas ocasiones no aparece.

Entre los aspectos a mejorar, según la auditoría, se encuentran los resultados del Plan de Atención Integral (PAI) al cáncer colorrectal. Pide que se incorpore la evaluación de objetivos relacionados con los indicadores de seguridad por parte de la UGC de Cirugía General y que se monitoricen por parte de la comisión de calidad del hospital. Recomienda que estos indicadores sean los descritos por las sociedades científicas nacionales de proctología y cirugía colorrectal. El seguimiento del cumplimiento de los indicadores debe realizarse a toda la unidad y a cada cirujano.

En este estudio llevado a cabo por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta, se solicita un análisis minucioso de las estancias de la UGC encaminado a estudiar las discrepancias existentes entre la estancia media de la Unidad y las estancias medias distribuidas por cada episodio que causa un ingreso. Según varias fuentes hospitalarias, Fernández Serrano no quiso profundizar en este tema, porque aseguraba que no había entendido bien este aspecto.

Otro punto llamativo que recoge la auditoría es la elevada tasa de reingresos y reintervenciones en pacientes operados con colelitiasis (cálculos en la vesícula biliar) y colecistitis (inflamación de la vesícula biliar). Según transmitió el jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo a los profesionales, ambas tasas son superiores a las esperadas, por lo que es necesario que los resultados también sean evaluados por la comisión de calidad del hospital como uno más de sus objetivos anuales. Además, reconoció que la tasa de colecistectomías laparoscópicas (extracción de la vesícula biliar por laparoscopia) que ingresan por hematomas es más elevada que en otros hospitales.

Estos son sólo algunos de los resultados de la auditoría realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, cuyas conclusiones se conocerán completamente cuando esté terminada, según ha anunciado en varias ocasiones el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso.

Cabe recordar que esta investigación se ha llevado a cabo tras la aprobación a finales del mes de septiembre de 2016 de una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz, en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que se realice una auditoría externa de la UGC de Cirugía General y Aparato Digestivo del hospital gaditano.

Esta iniciativa se presentó tras hacerse público un estudio realizado por profesionales de la Unidad de Anestesia y Reanimación del Puerta del Mar, que reflejaba irregularidades en Cirugía General y Aparato Digestivo, que empezaron a producirse coincidiendo con la llegada del actual director de este Servicio, José Luis Fernández Serrano. Entre estas irregularidades, destacaban el hallazgo de una frecuencia de reintervenciones, dehiscencias de suturas (aberturas de heridas quirúrgicas) e infecciones muy superior a la aceptable para la actividad quirúrgica que se desarrolla en un hospital como el de Cádiz, además de supuesta falsedad documental, ya que dejaba al descubierto que los números oficiales de la Unidad no reflejaban esta realidad que se encontraron los profesionales de Anestesia y Reanimación.