La asociación ARCA sufre el quinto asalto a su sede en un mes

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Cádiz (ARCA) ha iniciado el año 2017 sufriendo el mismo calvario con el que finalizó el 2016. A la asfixia económica que padece la entidad tras quedar bloqueado en 2015 el convenio que mantenía con el Ayuntamiento de Cádiz se ha sumado una oleada de asaltos a su sede de la calle Conil de la Frontera, en un inmueble de titularidad municipal.

En apenas un mes, ARCA ha soportado en cinco ocasiones la entrada de desconocidos en el local que ocupa. La última vez fue durante la noche del pasado sábado, en la que nuevamente volvieron a reventar la puerta de entrada, pero nada más. Sólo el susto y los desperfectos porque los vándalos no se llevaron nada del interior de la sede. Un suceso que por repetido no deja de producir extrañeza ya que no se encuentra una explicación a la acción de los vándalos contra este colectivo.

"Estamos sufriendo una serie de ataques incomprensibles", explicó ayer el presidente de ARCA, Alberto Matilla, que no es capaz de ver una justificación a lo que está experimentando la asociación en poco más de un mes. A pesar de esto, aseveró que los miembros del colectivo "estamos todos unidos" y que, ante los golpes recibidos, "no vamos a ceder a ningún tipo de presión".

Sobre el acto vandálico que sufrió en la noche del sábado, Matilla apuntó que "más o menos es igual que los anteriores". De hecho, tal y como señaló el responsable de ARCA, en los tres primeros ataques sufridos los daños se centraron en la rotura de la ventana de la sede, mientras que en el cuarto y el del pasado sábado, los asaltantes destrozaron la puerta.

En todos estos sucesos, el único robo que ha sufrido la entidad dedicada a la rehabilitación de personas alcohólicas ha sido, según Matilla, "una camiseta firmada por los jugadores del Cádiz CF que nos regalaron el 15 de noviembre y que se llevaron en el tercer asalto".

Ante las posibles causas de los ataques, Matilla sólo sabe contestar que "no sabemos nada, no tiene ningún sentido y no sé qué se pretende". De hecho, tras todo lo vivido, califica como "gratuitas" las acciones soportadas por el mobiliario del local.

Ahora mismo, el principal problema de ARCA es que, al no tener ingresos, no puede reparar los desperfectos ocasionados en la puerta, por lo que Matilla expresó "la preocupación" que tiene la entidad al tener que "custodiar más de 1.500 historiales clínicos" en la sede de la asociación de todas las personas a las que han atendido a lo largo de la historia de la entidad.

Ante esto, Matilla resaltó que "echo de menos que se nos facilite ayuda" por parte del Ayuntamiento gaditano, sobre todo al estar ubicada la asociación en una instalación municipal, como es uno de los locales situados bajo las pistas de pádel de Telegrafía sin Hilos.

Con todo, el presidente de ARCA afirmó ayer que ya había recibido una llamada desde la Subdelegación del Gobierno para decirle que "habían puesto la maquinaria en marcha para esclarecer el caso".