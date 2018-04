El ascensor se enfrenta al patrimonio en el casco antiguo

En este sentido se manifiesta Paco Gómez, Portavoz de la Asociación de Vecinos de Cádiz Centro y también miembro de la comisión municipal de patrimonio, quien afirma que "el 80 por ciento de peticiones de instalación se rechaza por no reunir los requisitos. La mayoría es porque se plantean en los patios principales y las alternativas pasan por que los vecinos pierdan parte de su vivienda, y no quieren".

Por su parte Rafael Trujillo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia de Cádiz, considera que "el PGOU de Cádiz es muy rígido y no permite muchas alteraciones, ante lo que nos llegan quejas". En este sentido acude al decreto del 4 de diciembre de la Accesibilidad Universal, "que dice claramente que hay que adaptar todos los edificios, y no sólo cuando un vecino impedido o mayor de 70 años lo solicite, sino en todos los casos". Valora positivamente "la aclaración lógica que es el 'ajuste razonable' al que se refiere el decreto, y donde entran de lleno los edificios del casco antiguo de Cádiz", por lo que arremete contra la normativa gaditana al establecer que "debería haber previsto esa situación, porque hablamos de un derecho universal, y el PGOU es un traje hecho a medida exacta".

Fernando Mejías, decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, señala que les llegan quejas formales de los colegiados por las resoluciones de la comisión municipal de patrimonio, que deben dar el visto bueno. "De hecho, hemos solicitado una cita al concejal de Urbanismo, Martín Vila, para tratar éste y otros temas". Pero Mejías reconoce la complejidad de un tema que tiene dos patas importantes. "Por un lado la defensa y protección del patrimonio, respaldado tanto por su declaración como Conjunto Histórico como por el último PGOU que incrementó esta protección". Y por otra, "con la que todos somos sensibles, es la accesibilidad universal, que ha introducido un concepto jurídico importante y es que se remite a los ajustes razonables". Afirma el arquitecto que la norma por tanto "admite que no es posible en todos sitios y llama a disponer de todas las alternativas que se puedan para cumplir este decreto". Es decir, "no se tiene por qué cumplir totalmente para no desvirtuar el bien, buscando otras opciones que hagan más accesible el edificio" como rampas o plataformas elevadoras, por ejemplo.

Ascensores a la carta para las fincas centenarias

Las opciones para instalar un ascensor en una finca del casco antiguo y atender al "ajuste razonable" que establece el decreto de accesibilidad universal obligatoria son varias. Así lo cuenta Yolanda Collantes, de Ascensores Indar, que aclara que inicialmente "se hace un estudio que se presenta a la Delegación Provincial de Cultura, que da la viabilidad o no". Una vez superado el trámite son varias las posibilidades, como la instalación de ascensores en huecos pequeños, las estructuras autoportantes "que terminan en vidrio o espejo para que se refleje el resto de la finca y de este modo no perder la visibilidad", y utilizar una maquinaria que se adapte a las circunstancias. Así, dice que si se justifica que no se puede hacer foso por la existencia de un aljibe o de una viga madre o cualquier otro elemento patrimonial, "hay maquinaria que ocupa hasta de 30 centímetros". La norma también establece que la torre del ascensor debe ser siempre prismática, de líneas rectas y superficies lisas. Que tanto esta estructura como la cabina y puertas del ascensor deben ser transparentes, no permitiéndose vidrios traslúcidos, decorados o tintados. Y se permite un uso especial de vidrio espejado.