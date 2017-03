El arte de personalizar los recuerdos

En los últimos años, se ha puesto de moda hacer las cosas uno mismo, lo que llaman DIY (do it yourself, en inglés). De hecho, en internet, pueden encontrarse multitud de tutoriales y vídeos para hacer casi de todo. Dentro de esta tendencia de 'hazlo tú mismo' destaca el scrap o "el arte de personalizar álbumes de fotos", según la gaditana Cristina García Sánchez, propietaria de Papyrus, la única tienda de la ciudad especializada en scrap, inaugurada el pasado verano. "Hay otras tiendas en Cádiz que venden el material pero no se dedican expresamente, ya que venden para hacer todo tipo de manualidades", aclara.

El álbum de fotos que se realiza con esta técnica se denomina scrapbook, y "se hace desde cero. No se compra el álbum. Puede hacerse con encuadernación cosida, con anillas o de espina", asegura Cristina, quien explica que el comienzo del scrapbook es un cartón que se corta al tamaño que cada uno desee y "sobre eso se va montando el álbum y decorándolo con papeles de scrap y todo tipo de adornos, según el tema de las fotografías". Porque normalmente, los scrapbook suelen ser temáticos: álbumes familiares, de viajes, para bebés, para un regalo de boda o de comunión, entre otros.

Destaca que los papeles de scrap (papeles de un gramaje específico, decorados la mayoría por ambas caras) suelen tener un tamaño de 12x12 pulgadas y se cortan para adaptarlos al tamaño de cada álbum. Para hacer el scrapbook, se utilizan cartones, papeles de scrap, cartulinas o acetatos. Y para la decoración, puede usarse "de todo: botones, cremalleras, blondas, washi tape (cinta adhesiva decorada), lazos, sellos, purpurina... En scrap todo vale porque cada uno puede hacer lo que quiera. Esto es un mundo inmenso", comenta Cristina.

En la elaboración de los álbumes se utilizan varias herramientas, como tijeras, pegamento, guillotinas, perforadoras o troqueladoras. La propietaria de Papyrus destaca la big shot, "una herramienta básica para decorar que corta y hace dibujos en relieve sobre papel".

Cristina cuenta que el scrap no es algo nuevo "pero lo conoce poca gente". "Empezó en el norte de España y poco a poco se ha ido extendiendo. A Andalucía llegó hace poco. De hecho, 2016 ha sido el segundo año que ha habido una feria en Andalucía dedicada al scrapbooking", detalla, añadiendo que hasta hace también muy poco tiempo, tenía que comprar el material por internet o irse fuera para adquirirlo. "Pero cada vez hay más auge aquí y cada vez hay más material de scrap en castellano, y más fabricantes españoles". Aunque todavía hay herramientas que tienen que traer de EEUU y a veces es complicado conseguirlas.

En su tienda, ubicada en la calle Pintor Zuloaga, Cristina organiza cursos mensuales y talleres monográficos de un día para hacer proyectos concretos. Los imparten personas expertas en esta materia, que no son fáciles de encontrar en Cádiz, según la propietaria de Papyrus. De hecho, para algunos cursos tiene que traer a personas de fuera. Es el caso del próximo taller, que será los días 17 y 18 de marzo sobre lettering, una técnica de caligrafía con rotuladores cuya punta es un pincel. La persona que lo imparte viene de Toledo.

Papyrus ha sido seleccionada junto a otros nueve comercios de toda Andalucía para destacarlos en la Guía de Experiencias que publica UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que se publicará próximamente.

Cristina afirma que "ahora que está tan de moda regalar cosas hechas por uno mismo, es buen momento para aprender a hacer manualidades. Las cosas hechas a mano se valoran más porque son regalos únicos, elaborados expresamente para la persona a la que van dirigidos". Asegura que, además, las manualidades "vienen muy bien para la mente y para el espíritu".