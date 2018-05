El arte efímero de San Juan

Sirven de contemplación apenas unas horas, tardan unos minutos en destruirse por completo; pero su proceso de creación, diseño y construcción se alarga durante varias semanas, meses incluso. La particular fiesta de los Juanillos mantiene cada año unos leales participantes que mantienen viva esta celebración tan autóctona como los Tosantos el último lunes de octubre. Los que quieren acercarse y ser partícipes activos de los Juanillos tienen por delante una serie de normas, como en cualquier concurso o fiesta que se precie, que establece cómo debe ser la creación que se plantee. En este caso, el Ayuntamiento ha hecho ya públicas las bases que regirán el concurso de este año.

La primera circunstancia es que esta fiesta no está abierta a particulares que quieran participar, sólo los colectivos pueden concursar instalando un juanillo. Colectivos que pueden oscilar entre un mínimo de seis personas y un máximo de diez, estando obligatoriamente el 50% de ese grupo formado por menores de 14 años. Además, es requisito que la totalidad del grupo que se inscriba esté presente en el acto de la quema; y que cada grupo sólo pueda instalar un solo juanillo.

¿Cómo debe ser un juanillo, por tanto?

Según establece el Ayuntamiento en sus normas, el juanillo debe ser una construcción ideada en tres dimensiones y que pueda ser visible por sus cuatro caras. Tendrá que ser construido con materiales reciclados en su totalidad, no contaminantes, y no contar en su interior con estructuras metálicas (a excepción de tornillos, clavos y elementos similares que sirvan de unión o sujeción de los distintos elementos que compongan la escena). Y tendrá que estará finalizado y expuesto a las once de la mañana del 23 de junio, vísperas de San Juan y día de la quema.

También concreta el Ayuntamiento que la construcción diseñada tiene que tener una superficie máxima de nueve metros cuadrados, siendo su altura máxima de tres mestros y medio. No obstante, se obliga a los participantes a entregar un boceto que indique las medidas necesarias, con al menos 24 horas de antelación a la quema.

Como medidas de seguridad, las bases del concurso establecen que el juanillo debe contar con arena protectora para el pavimento, que debe levantarse en un espacio que esté al menos a seis metros de distancia de cualquier edificio colindante, que estará acotado por vallas distribuidas a una distancia de tres metros alrededor del juanillo, o que no puede ser construido utilizando "recipientes con líquido inflamable, tracas, petardos, vidrios u otro tipo de depósitos". De hecho, se deja abierta la posibilidad de que la estructura debe ser "de fácil traslado" ante la posibilidad de que así lo determinara la delegación de Fiestas o Protección Civil.

¿Cómo se quema un juanillo? En primer lugar, establece la norma que "en ningún caso se procederá a la quema sin la presencia del personal de la Delegación de Fiestas, el jurado y los servicios de Protección Civil y Bomberos", siendo Protección Civil la que de la orden de prendido. Dicho esto, se especifica que la quemá se hará "con un máximo de un litro de combustible, en recipiente de plástico, retirándose el sobrante a un lugar seguro". Además, para el encendido se concreta que se utilizará una antorcha de un metro y medio.