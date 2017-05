El fuego arrasa el Gran Teatro de Cádiz de la plaza de Fragela

OMINADOS por la impresión más dolorosa, nos ponemos a escribir estas líneas momentos antes de cerrar la edición. Es la una menos cuarto de la madrugada. Delante de nuestra redacción, en la calle Ceballos, suenan voces gritando ¡fuego! ¡fuego! y la gente corre de un lado hacia otro. Salimos a la calle y un espectáculo horroroso aparece a nuestra vista. El Gran Teatro de Cádiz, uno de los edificios más bellos de España es presa de un voraz incendio que lo consume. ¡Qué desgracia tan espantosa! ¡Qué azar tan horrible! Cádiz ha perdido una de sus joyas más estimables. Estamos consternados. Nuestra mano tiembla al trazar sobre el papel estos caracteres. No sabemos bien lo que escribimos. Las campanas tocan a fuego. ¿Para qué? El edificio es de madera y todo quedará consumido. El techo se ha desplomado y el fuego amenaza el Hospital y las llamas están a punto de invadir la Facultad de Medicina. Los enfermos son sacados rápidamente por la puerta de la Cochinilla y en las casetas de la Velada se toman precauciones para que el fuego no acabe con todo. Todo Cádiz está iluminado por tan siniestra bengala. Han llegado las bombas y el capitán de Puerto toma las debidas medidas. Afortunadamente se ha cortado la comunicación de gas y no hay peligro de explosión. También llegan noticias de que no han ocurrido desgracias personales. Son las dos de la madrugada. Nos asomamos a la puerta de la redacción y podemos apreciar que las llamas han disminuido considerablemente. Buena y mala señal al mismo tiempo. El Gran Teatro de Cádiz, el lindo coliseo de la plaza de Fragela, ya no existe. El hospital, la Facultad de Medicina y la Casa de Viudas están libre de la amenaza del terrible fuego.

Está confirmado que en el incendio del Gran Teatro de Cádiz no han ocurrido desgracias personales, pues las personas que había dentro del coliseo pudieron escapar cuando sintieron las llamas. Los daños materiales son muy elevados.