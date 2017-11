El arquitecto: "Un jurado de expertos determinó la idea ganadora. No sé qué criterios hay ahora"

La noticia sobre la intención del Ayuntamiento de eliminar ahora de la vía pública los monumentos al Bicentenario llegó ayer hasta la localidad jiennense de Baeza. Allí reside el 'padre' de Queco y Queca, el arquitecto que presentó el diseño ganador de ese concurso público, Antonio Ángel García Moreno. Tras conocer esos deseos del equipo de gobierno gaditano, García reconocía ayer no entender los motivos. "Aquello fue un concurso abierto, en el que había un jurado de expertos que fue el que determinó la idea ganadora. No sé qué criterios existen ahora para retirar esos monumentos", indicaba el arquitecto jiennense a este periódico.

"Me entristece la noticia, porque creo que es una cosa que se presentó a un concurso público en el que concurrieron muchos profesionales, y fueron los expertos los que entendieron que había calidad para levantar esos monumentos. No creo que deban ahora retirarlo a la ligera", manifestaba Antonio Ángel García, que se preguntaba si en Madrid se plantearían retirar el monumento de homenaje al atentado de Atocha "aun no gustando estéticamente". "No comprendo estos criterios", insistía el arquitecto.

Recuerda García Moreno que el proyecto ganador tuvo que ser posteriormente 'retocado' a la baja por dos cuestiones; en primer lugar, por motivos presupuestarios; y en segundo lugar "para dotar al monumento de estructuras más ligeras precisamente con la idea de que en un futuro pudiera ser necesario moverlo a otro emplazamiento y entonces fuera más fácil la operación". Este segundo planteamiento respondía a los interrogantes sobre el plan de Plaza de Sevilla, que podría motivar un cambio de ubicación de esa antorcha.

En última instancia, el arquitecto que diseñó las Antorchas espera que si finalmente se retiran, "se haga otro proceso tan abierto y transparente" como el que él ganó para levantar el monumento que sustituya a Queco y Queca.