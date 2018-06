El apellido Gallardo seguirá presente en la gestión del popular bar Malagueño

Cónclave familiar en el bar Malagueño. Los Gallardo sopesan ofertas de traspaso. Dos o tres válidas, con los detalles cerrados. Antonio, que físicamente no puede hacerse cargo del negocio, había anunciado en marzo que dejaba el establecimiento. Y una semana después del cierre, han pesado los 55 años de historia de este emblemático bar de El Pópulo desde que Francisco Gallardo, padre de Antonio y natural de Yunquera (Málaga), lo abriera en 1963 como tasca. La sangre es la sangre. Será Paloma, la hermana de Antonio, quiense haga cargo del establecimiento en esta nueva etapa adquiriendo la parte de su hermano. Ambos habían llevado hasta la fecha el Malagueño y ahora será Paloma la que abandere el negocio familiar.

"Esta es mi casa", comentaba ayer Paloma Gallardo. Era el primer día de los 55 años y pico del Malagueño. Después de un tiempo trabajando fuera ha vuelto al barrio. "Me tira lo sentimental y, además, es un negocio que funciona. Me daba pena que cayera en manos de otras personas. No porque lo fueran a hacerlo mal sino por la parte emocional. Me hubiese costado mucho ver el bar sin los Gallardo. Es una historia que no se podía perder", confesaba ayer.

Paloma tranquilizaba a los seguidores de las albóndigas, el plato estrella de este bar con receta de su madre, Antonia Ruiz, y que llegara a venderse por kilos en días fuertes. "Volverán a estar, como siempre, en la carta junto a nuestra cocina tradicional, que es una de nuestras señas de identidad", apuntaba Paloma. Ella misma y su mujer, Carmen, estarán en la cocina. Habrá, además de la carta, algunos platos del día. El Pópulo seguirá contando con uno de sus buques insignia.